VfL-Sieg im Kellerduell Bochum würgt Union Berlins zarten Aufschwung ab Stand: 16.12.2023 17:26 Uhr

Der VfL Bochum hat in der Fußball-Bundesliga dem zarten Aufwärtstrend von Union Berlin ein jähes Ende bereitet. Am Samstag (16.12.2023) sicherte sich der VfL einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Takuma Asano (45.+5) mit seinem sechsten Saisontreffer, Goncalo Paciencia (54.) nach einem Konter und Kevin Stöger (78.) per Foulelfmeter sorgten dafür, dass Bochums Abstand auf die Abstiegsplätze auf sieben Punkte anwuchs.

Für Berlin, das zuletzt seine Bundesliga-Durststrecke mit einem 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach beendet hatte, bleibt es nach der sechsten Auswärtsniederlage in der Liga in Folge auf Platz 16 ein zähes Ringen im Tabellenkeller.

Takuma Asano mit "Schoko-Doping"

Bochum begann mutig, suchte den Weg nach vorn. Schon nach drei Minuten hatte Kevin Stöger die Führung für den VfL auf dem Kopf, setzte aber eine Flanke von rechts freistehend aus fünf Metern am Tor vorbei. Nachdem die Fans nach zwölf Minuten ihren Stimmungsboykott beendet hatten und die Partie nach Würfen von Tennisbällen und Schoko-Talern aus dem Union-Block kurz unterbrochen war, hatten die Gäste zwar den größeren Ballbesitz, aber Bochum die klareren Aktionen in der Offensive.

Asano, der sich in der Zwangspause eins der "Berliner" Schokoladenstücke einverleibt hatte, brachte per Fallrückzieher (18.) oder mit einem Schuss von halblinks (25.) den Ball aber zunächst nicht im Tor unter. Von Union kam offensiv nicht viel. Einen Schuss von Sheraldo Becker (33.) lenkte Kevin Schlotterbeck per Hacke am Tor vorbei. Kurz vor der Pause fiel mit dem 16. Bochumer Torschuss doch noch die verdiente VfL-Führung. Im Anschluss an eine Ecke prallte der Ball Asano fünf Meter halbrechts vor dem Tor vor die Füße und der Japaner versenkte den Ball zum 1:0.

Goncalo Paciencia trifft nach blitzsauberem Konter

Zu Beginn der zweiten Halbzeit legte Bochum sofort nach. Torwart Manuel Riemann leitete mit einem schlauen Abschlag Richtung Asano an der Mittellinie den Konter ein. Über Christopher Antwi-Adjei landete der Konter bei Paciencia, der aus elf Metern zum 2:0 traf. Kurz darauf verpasste der starke Asano (57.) mit einem Schuss von halblinks sogar knapp den dritten Treffer.

Union-Trainer Nenad Bjelica versuchte danach, der Partie mit einem Dreifach-Wechsel (60.) eine neue Richtung zu geben. Aber Bochum stand stabil und Union blieb offensiv harmlos. Über die gesamte Spielzeit gaben die Gäste nur zwei Schüsse aufs Tor ab. Bochum dagegen legte durch einen Stöger-Elfmeter nach Foul an Moitz Broschinski sogar noch einmal nach und blieb das vierte Heimspiel in Folge ungeschlagen.

Union trifft auf Köln, VfL in Leverkusen

Im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres geht es für den VfL am Mittwoch (20.12.2023, 20.30 Uhr) zu Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. Für Union Berlin steht ebenfalls am Mittwoch (18.30 Uhr) das nächste richtungsweisende Kellerduell gegen den 1. FC Köln an.