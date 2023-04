Vier Tore in Schlussphase Turbulentes Remis zwischen Mainz und Bremen Stand: 08.04.2023 17:34 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 hat in der Fußball-Bundesliga im Rennen um die internationalen Plätze einen kleinen Dämpfer versetzt bekommen. Und musste sich gegen Werder Bremen mit einem Remis begnügen.

Die in der Rückrunde bislang formstarke Mannschaft von Trainer Bo Svensson kam gegen Aufsteiger Werder Bremen trotz Überlegenheit nach einer turbulenten Schlussphase über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus. Sie baute ihre eindrucksvolle Erfolgsserie aber auf acht Spiele ohne Niederlage aus.

Mainz hofft weiter auf Europa, Werder bangt

Insgesamt dürfen sich die Mainzer trotz der zwei verspielten Führungen durch Ludovic Ajorque (85.) und Nelson Weiper (90+3.) weiter Hoffnungen auf die erstmalige Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb seit sieben Jahren machen. Mainz bleibt als Tabellenachter mit 41 Punkten im Europa-Rennen.

Werder wartet dagegen trotz seiner Treffer von Jens Stage (87.) und Nationalspieler Niclas Füllkrug (90.+4) seit fünf Partien auf einen Erfolg, der Befreiungsschlag blieb trotz eines engagierten Auftritts aus. Die Sorge, dass das Team von Trainer Ole Werner doch noch in den Abstiegsstrudel geraten könnte, bleibt. Bremen steht auf Platz elf (32 Punkte).

Schwere Kost in Mainz: Hälfte eins ereignisarm

Durchgang eins bot den anwesenden Fans im Mainzer Stadion alles andere als einen fußballerischen Leckerbissen. Diese sahen eine ereignisarme Partie mit zwei wenig kreativen Kontrahenten.

Einzige nennenswerte Torraumszene: Bremens Nationalstürmer Niclas Füllkrug scheiterte vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick per Volleyschuss nach einem Eckball am stark reagierenden Mainz-Torwart Robin Zentner (21.).

Mainz gegen Ende aktiver als Bremen

Etwas Fahrt nahmen die Offensivbemühungen der Rheinhessen erst in Hälfte zwei auf. Die Gastgeber jubelten erst kurz über die Führung, aber Anton Stachs Treffer zählte nicht, weil zuvor Ajorque im Abseits gestanden hatte (51.).

Viele Zweikämpfe, intensive Duelle, aber auch zahlreiche Abspielfehler prägten das Spiel. Dominik Kohr (61.) und erneut Ajorque (61.) kamen per Kopf zu weiteren Chancen, auch Edimilson Fernandes (72.) prüfte Werder-Keeper Jiri Pavlenka.

Füllkrug (73.) sorgte auf der Gegenseite vor den Treffern in den Schlussminuten für einen der seltenen gefährlichen Werder-Momente.

05er in Köln, Bremen gegen Freiburg

Am nächsten Spieltag ist Mainz auswärts in Köln gefordert (Samstag, 15.04.2023 um 15.30 Uhr). Bremen empfängt am Tag darauf den SC Freiburg (15.30 Uhr).