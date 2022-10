Vorschau auf den 11. Spieltag Trainer-Bilanzen in der Bundesliga Stand: 20.10.2022 19:16 Uhr

Die einen stellen Bestmarken auf, andere helfen aus (und hoffen vielleicht auf mehr) - am 11. Bundesliga-Spieltag stehen vielerorts die Trainer im Fokus.

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr)

Die Mainzer zieht es in die Ferne, zumindest legt das die Statistik nahe. Sie sind Erster der Bundesliga-Auswärtstabelle (12 Punkte), aber Letzter der Heimtabelle (3 Punkte).

Und Vorsicht: Auch eine Führung wäre gegen Köln kein sicheres Anzeichen für einen ersten Heimsieg. Denn der FC ist Liga-Bester, wenn es darum geht, nach einem Rückstand noch zu punkten. Sechs Mal ist ihm das gelungen - mit drei Siegen und drei Unentschieden.

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Im Pokal gab es für die Borussia ein Erfolgserlebnis (2:0 bei Hannover 96), aber in der Liga ist sie seit drei Spielen sieglos. Erst 13 Tore hat der BVB erzielt. In der Vorsaison waren es zum gleichen Zeitpunkt noch 27 Treffer.

Und die Partie gegen Stuttgart kommt zur Unzeit, denn der VfB scheint nach dem Trainerwechsel in Schwung zu kommen. Unter Interimstrainer Michael Wimmer gewannen die Stuttgarter 4:1 gegen Bochum und im Pokal 6:0 gegen Bielefeld. Dabei hat die Mannschaft in zwei Spielen genauso oft getroffen wie zuvor in zehn Partien unter Pellegrino Matarazzo.

Trotzdem dürfte Wimmer nach dem Spiel in Dortmund wieder auf den Co-Trainer-Posten zurückgehen, denn ein neuer Cheftrainer ist weiter fest eingeplant.

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Nur acht Punkte nach zehn Spieltagen - so schwach war Bayer seit 40 Jahren nicht mehr. Xabi Alonso hat sich für seine erste große Anstellung als Cheftrainer eine schwierige Aufgabe ausgesucht. Zwei deutliche Pleiten (0:3 gegen Porto, 1:5 gegen Frankfurt) haben seinen 4:0-Auftaktsieg gegen Schalke in den Schatten gestellt.

Wolfsburg ist zu einem Angstgegner geworden, ist seit sechs Spielen gegen Leverkusen ungeschlagen (zuletzt vier Siege, davor zwei Remis). Allerdings hat Niko Kovac schlechte Erinnerungen an die Leverkusener Arena. Dort hat er alle seine vier Bundesliga-Spiele als Trainer verloren.

SC Freiburg - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Freiburger glänzen in der Europa League, sind im Pokal weiter (wenn auch knapp, 2:1 nach Verlängerung gegen St. Pauli) und liegen in der Bundesliga auf einem starken dritten Platz. Dem SC gehört also gegen Bremen die Favoritenrolle.

Doch man kann die Statistik auch anders auswerten. Von den jüngsten fünf Bundesligaspielen hat Freiburg nur eines gewonnen. Dazu ist Werder aktuell der einzige Bundesliga-Klub ohne Auswärtsniederlage (drei Siege, zwei Remis). Und: Bremen hat keines seiner jüngsten sechs Bundesligaspiele gegen Freiburg verloren.

1899 Hoffenheim - Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Hoffenheimer wollen Münchener Auswärtsschwäche nutzen, die Bayern sind auf fremden Plätzen seit drei Spielen sieglos (zwei Remis, eine Niederlage). Trainer André Breitenreiter hat in seinen zehn Ligaspielen einen Schnitt von 1,7 Punkten erreicht - das ist Bestwert unter allen TSG-Bundesligatrainern, auch Julian Nagelsmann lag darunter.

Die Partie zwischen dem Tabellenvierten (Hoffenheim) und dem Zweiten (Bayern) ist das tabellarische Topspiel des Spieltags. Und die Zuschauer dürfen auf ein Spektakel hoffen. In den bisherigen Bundesliga-Duellen beider Teams fielen im Schnitt 3,4 Tore pro Spiel.

FC Augsburg - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

Das Duell zweier formstarker Teams, beide haben in den vergangenen fünf Spieltagen zehn Punkte gesammelt. Nur Tabellenführer Union Berlin war mit zwölf Zählern noch erfolgreicher.

Es gibt aber auch Bereiche mit Luft nach oben. So hat Augsburg nur 4 von 13 Punkten zu Hause geholt. Leipzig schwächelt dagegen auswärts, gewann dort nur zwei seiner 15 Punkte.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr)

Die Borussia wird froh sein, wieder zu Hause antreten zu dürfen. Denn auswärts hat sie in dieser Saison noch keinen Bundesligasieg eingefahren und am Dienstag flog sie in Darmstadt aus dem DFB-Pokal (1:2).

Frankfurts Erfolgstrainer Oliver Glasner hat derweil einen neuen Bestwert erreicht: Erstmals liegt er mit der Eintracht in der Ligatabelle auf Platz fünf. Frankfurt hat ligaweit die zweitmeisten Tore erzielt (21), ist aber anfällig bei Standardsituationen. Neun Treffer hat sie so bereits kassiert, nur Bochum ist schlechter.

VfL Bochum - 1. FC Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr)

Letzter gegen Erster - seit 2016 hat kein Schlusslicht ein solches Duell mehr gewonnen. Bochum hat zwar Rückenwind aus dem Pokal (1:0 in Elversberg), in der Liga aber die schlechteste Abwehr (27 Gegentore). Der VfL ließ 35 Großchancen zu - sieben Mal so viele wie Union.

Vorne ist Bochum zumindest fleißig und in Sachen Ballbesitz, Flanken, Torschüssen und Großchancen auf Augenhöhe mit Union. Aber bei der Effektivität trennen die beiden Teams Welten. Union erzielte 18 Tore, Bochum bei ähnlich vielen Chancen nur neun.

Hertha BSC - FC Schalke 04 (Sonntag, 17.30 Uhr)

Krisentreffen in Berlin: Schalke ist seit vier Spielen sieglos, die Hertha-Flaute dauert sogar noch ein Spiel länger an. Haupt-Thema der Partie ist der Trainerposten bei den Schalkern.

Nach dem ernüchternden 1:5-Pokalaus am Dienstag gegen Hoffenheim verlor Frank Kramer seinen Posten. Für ihn übernimmt vorerst Assistenz-Trainer Matthias Kreutzer - auch weil Klub-Ikone Mike Büskens nicht mehr einspringen will. Kreutzer hat bereits einmal als Interimstrainer an der Schalker Seitenlinie gestanden, mit Erfolg. Die Partie beim FC Ingolstadt endete in der vergangenen Zweitliga-Saison 3:0