Trotz Hoffenheim-Pleite Kramer bleibt Schalke-Coach - vorerst Stand: 15.10.2022 12:51 Uhr

Frank Kramer darf weiter machen, bleibt jedoch im Fokus. Die Vorbehalte, die es seit Beginn seiner Tätigkeit gab, konnte er bisher nicht entkräften.

Von Jens Mickler

Trainer Frank Kramer leitete am Samstag (15.10.2022 ) das Auslaufen auf Schalke. Er behält das Vertrauen der Verantwortlichen beim Revier-Club - trotz der erneuten Niederlage in der Bundesliga gegen Hoffenheim am Freitagabend. Wie nachhaltig das Bekenntnis zum Coach ist, ist offen.

Dass es Debatten um den Trainer gibt, ist dabei eine Entwicklung auf Schalke, die sich bei ausbleibenden Ergebnissen abzeichnete. Kramers Mission stand von Beginn seiner Tätigkeit an unter erschwerten Bedingungen. Die Schalker hatten sich im Frühsommer auf Trainersuche begeben müssen, da der populäre und von den Fans geliebte Übergangscoach Mike Büskens signalisiert hatte, dass er für die Bundesliga nicht hauptverantwortlich zur Verfügung stehen würde.

Start unter schwierigen Bedingungen

Gerne hätten die Königsblauen Thomas Reis nach Gelsenkirchen gelotst, der mit dem VfL Bochum eine starke Saison hingelegt hatte. Schalke bekam ihn nicht. Das Ergebnis der wochenlangen und schwierigen Suche nach einem hauptverantwortlichen Coach war dann Frank Kramer. Und dieser Name rief beim fiebrigen Klub Ernüchterung und Enttäuschung hervor - milde beschrieben.

Schon bevor Sportdirektor Rouven Schröder den möglichen neuen Trainer offiziell vorstellte, gab es eine breite Ablehnung auf den Social-Media-Kanälen der Fans. Zu blass und gesichtslos und ohne Inspiration sei der gebürtige Memminger, der einst mit Schröder bei Greuther Fürth zusammengearbeitet hatte.

In der Szene haftet Kramer der Ruf an, eine Lehrmeinung zu vertreten, die auf die Arbeit gegen den Ball gerichtet ist und eigenes Gestalten hintanstellt - und zwar so weit wie möglich. Widerlegen konnte er das bisher in Gelsenkirchen nicht, genauso wenig wie zuvor bei seiner letzten Station Arminia Bielefeld, wo er nach einer rasanten und teilweise unerklärlichen Talfahrt im April entlassen worden war. Schon da gab der 50-Jährige kein überzeugendes Bild ab.

Kein Offensivkonzept

Auch auf Schalke entbrennt vor allem am Angriffsspiel der Mannschaft immer wieder Kritik. Des Trainers Offensivkonzept: nicht erkennbar. Gegen Hoffenheim ließ Kramer jüngst wieder mit einer Spitze (Simon Terodde) spielen. Davor stellte er mit Terodde und Sebastian Polter zwei wuchtige und groß gewachsene Spieler ins Sturmzentrum, allein wie die beiden mit verwertbaren Zuspielen gefüttert werden sollen, blieb rätselhaft. Unterm Strich standen drei Niederlagen.

Bis auf den Mittelfeldspieler Tom Krauß hat sich auch kein Spieler unter Kramer deutlich weiterentwickelt. Unverständnis rief die Personalie Rodrigo Zalazar hervor. Der Mittelfeldspieler und einer der wenigen Kreativkünstler im Team war einer der Garanten für den Aufstieg. Kramer degradierte ihn zum Bankspieler, ehe er sich einen Mittelfußbruch kürzlich zuzog und aktuell ohnehin nicht helfen kann.

Nach der 1:6-Heimpleite gegen Union Berlin am 4. Spieltag, der höchsten der Saison, war über die insgesamt schlechte Stimmung in der Schalker Kabine gemutmasst worden. Auch einige Spieler seien nicht überzeugt von der Arbeit des Trainers, hieß es. Kramer bügelte das weg. "Das sind alles Gerüchte, die aus irgendeiner Ecke gestreut und platziert werden", erklärte er. Zwei Spiele ohne Niederlage gegen den VfB Stuttgart und Bochum (3:1), der bislang einige Saisonsieg, brachten kurzzeitig etwas Ruhe.

"Von Anfang an extremst Druck"

"Man muss klar sagen: Vom ersten Spieltag an war da extremst Druck drin", sagte Sportchef Schröder nun nach dem Hoffenheim-Spiel. Auch am Freitag nach dem dritten Hoffenheimer Tor hallten wieder - vereinzelte - "Kramer raus"-Rufe durch die mit knapp 60.000 Zuschauern besetzte Arena.

Schalke und Kramer - ein Missverständnis oder doch noch eine verspätete Erfolgsstory? Zumindest im Pokal gegen Hoffenheim wird Kramer die Chance bekommen, die Dinge ins Gegenteil zu wenden.