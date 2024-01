Handball-EM Deutschland stolpert mit Pleite gegen Kroatien ins Halbfinale Stand: 24.01.2024 21:56 Uhr

Der Einzug ins Halbfinale stand vor Spielbeginn fest, dennoch hätten sich die deutschen Handballer das letzte Hauptrundenspiel der Heim-EM anders vorgestellt. Bei der deutlichen 24:30 (14:13)-Niederlage gegen Kroatien am Mittwochabend (24.01.2024) rotierte Bundestrainer Alfred Gislason viel durch, die Chancenverwertung war erneut schwach.

Für Deutschland war es die erste Niederlage in der Hauptrunde, die aber nicht mehr ins Gewicht fiel. Weil am Nachmittag Österreich gegen Island und später Ungarn gegen Frankreich verloren hatte, stand Deutschland vorzeitig als Halbfinalist fest und trifft am Freitag (26.01.2024, 20.30 Uhr) auf einen der großen Titelfavoriten, das Team aus Dänemark.

Knorr: "Tut mir leid für die Fans"

"Es tut mir leid für die vielen Fans, die heute Tickets gekauft haben. Wir haben im Kopf ein bisschen abgeschaltet, nachdem wir wussten, dass wir weiter sind. Das ist eigentlich nicht unsere Mentalität. Aber wir sind im Halbfinale, das muss man immer noch festhalten", sagte Juri Knorr im Interview in der Kölner Arena. Wie schon im Spiel gegen Österreich (22:22) ein großes Problem: die Chancenverwertung.

"Wenn man 24 Fehlwürfe hat, ist das nicht schön, wir wollten das Spiel gewinnen", sagte Gislason in der ARD: "Aber wir haben denen, die wenig gespielt haben, Chancen gegeben, sich zu zeigen. Leider haben wir unglaublich viele klare Chance verworfen." Weil auf der anderen Seite die Kroaten mit etlichen internationalen Stars ernstmachten, stolpert Deutschland mehr ins Halbfinale, als richtig Schwung mitzunehmen.

Stimmung in der Arena top

Für die Stimmung war das egal. Die Fans in der zum vierten Mal ausverkauften Kölner Arena machten aus dem bedeutungslos gewordenen Duell gegen die ausgeschiedenen Kroaten wieder eine Handballparty. Und auch die deutsche Mannschaft machte mit. Sie konnte erstmals bei diesem Turnier und im insgesamt siebten Spiel ohne den Druck des Gewinnenmüssens zu Werke gehen.

Gislason ließ seine jungen Wilden los

Bundestrainer Alfred Gislason schickte zunächst seine Top-Sieben aufs Parkett, wechselte aber dann schon bald durch und ließ vor allem zum Ende der ersten Halbzeit auch seine Youngster Renars Uscins und Justus Fischer ran, die mit ihren Toren entscheidenden Anteil hatten, dass aus dem 10:13-Rückstand bis zur Pause eine 14:13-Führung wurde.

Ebenfalls stark: Rückraumspieler Sebastian Heymann, der mit seinen Kraftwürfen aus dem Rückraum dreimal erfolgreich war. Heymann hatte schon beim Sieg gegen Ungarn seine Klasse aufblitzen lassen (vier Tore) und mit seiner Power das deutsche Angriffsspiel ordentlich belebt.

So geschliffern wie noch gegen die Ungarn lief es im Angriff gegen die Kroaten insgesamt nicht. Dass sich die Deutschen nicht wie erhofft absetzen konnten, lag aber vor allem an einem Mann: Dominik Kuzmanovic, dem Keeper der Kroaten, der etliche Würfe "frei vor" entschärfte und am Ende eine unglaubliche Fangquote von 48 Prozent aufzuweisen hatte.

An Kroatiens Torhüter Dominik Kuzmanovic scheiterten Timo Kastening und seine Teamkollegen mehrmals.

Kroatiens Kuzmanovic hält senstionell

Gislason setzte auch im zweiten Abschnitt auf seine junge Garde mit Fischer, Späth, Lichtlein und Uscins, die erstmals bei diesem Turnier sogar alle vier gemeinsam auf der Platte standen.

So konnten die etablierten Spieler wie Juri Knorr, Johannes Golla und Julian Köster ihre Kräfte für das Dänemarkspiel am Freitag schonen.

Das blieb nicht ohne Wirkung. Die Kroaten zogen mit ihren Stars wie Domagoj Duvnjak, Igor Karacic und Luka Cindric ihren Streifen durch und den Deutschen bis auf 24:19 und 28:22 (55.) davon.

"Wir wollen das Spiel gewinnen!", sagte Gislason in der letzten Auszeit. Es sollte nicht ganz reichen. Auch weil Dominik Kuzmanovic hielt, was zu halten war. Am Ende kam der Top-Keeper von RK Nexe Nasice auf sensationelle 22 Paraden, ein ungewöhnlich hoher Wert, der Kroatien den verdienten Sieg brachte und dem Torwart die Auszeichnung "Player of the Match".