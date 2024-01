30. Ende 1. Halbzeit

30. Deutschland schenkt den Ball vorne leichtfertig her und gewährt Kroatien nochmal eine Chance, doch Karačić jagt das Ding aus zehn Metern drüber.

30. Domagoj Duvnjak flutscht der ball aus der Hand und die DHB-Auswahl bekommt sogar noch die Chance, den Run auf 5:0 auszubauen. Erstmal nimmt Alfreð Gíslason aber seine Auszeit.

28. Sebastian Heymann Deutschland Tor für Deutschland, 14:13 durch Sebastian Heymann

4:0-Lauf für Deutschland! Nach einem Turnover von Karačić geht es schnell und Heymann darf unbegleitet aus neun Metern abdrücken. Kuzmanovic fragt sich auch Sekunden später noch, wo der Ball eigentlich eingeschlagen ist.

27. Justus Fischer Deutschland Tor für Deutschland, 13:13 durch Justus Fischer

Am Kreis darf jetzt mal Fischer ran und bringt seinen ersten Wurf kurz nach einem deutschen Ballgewinn gleich im Netz unter.

27. Sebastian Heymann Deutschland Tor für Deutschland, 12:13 durch Sebastian Heymann



25. Renars Uscins Deutschland Tor für Deutschland, 11:13 durch Renars Uscins

Renārs Uščins überzeugt hier auch heute auf voller Linie. Der 21-Jährige kommt mit seinem Tempo erneut durch und macht sein zweites Tor.

25. Domagoj Duvnjak Kroatien Tor für Kroatien, 10:13 durch Domagoj Duvnjak

Dritter Treffer in Serie für Duvnjak. Der Kapitän übernimmt jetzt bei den Kroaten.

25. Offensiv ist das zu wenig von Deutschland! Auch in Überzahl will der Ball nicht rein. Christoph Steinert Uscins leitet zu weiter zum freien Steinert, der von Außen kommt und durch die Beine von Kuzmanovic einnetzen will. Das hat der aber geahnt.

24. Marko Mamić Kroatien 2 Minuten für Marko Mamić (Kroatien)

Der Leipziger packt gegen Heymann den Ellbogen aus und verdient sich diese Zeitstrafe redlich.

24. Domagoj Duvnjak Kroatien Tor für Kroatien, 10:12 durch Domagoj Duvnjak

Der Welthandballer von 2013 kann es noch immer und schweißt die Kugel aus neun Metern krachend ins Kreuzeck.

23. Rune Dahmke Deutschland Tor für Deutschland, 10:11 durch Rune Dahmke



22. Domagoj Duvnjak Kroatien Tor für Kroatien, 9:11 durch Domagoj Duvnjak

Heymann lässt den nächsten Versuch vorne aus und im Gegenstoß kommt Kapitän Duvnjak zu seinem ersten Treffer.

21. Sebastian Heymann Deutschland Tor für Deutschland, 9:10 durch Sebastian Heymann

Der Mann mit dem härtesten Wurf dieser EM lädt erstmals durch und jagt die harzige Kugel unhaltbar in den Giebel.

21. Tomislav Kušan Kroatien Tor für Kroatien, 8:10 durch Tomislav Kušan

Schon ist die Zwei-Tore-Führung der Kroaten wieder hergestellt. Kušan hat am Kreis zu viel Platz, wir stark angespielt und schließt sicher ab.

20. Marin Jelinić Kroatien Tor für Kroatien, 8:9 durch Marin Jelinić



20. Auszeit Kroatien! Goran Perkovac hat Redebedarf nachdem sein Team eine gute herausgespielte Führung leichtfertig hergegeben hat. Alfreð Gíslason sagt seinem Team derweil, dass er mit der Abwehrleistung sehr zufrieden ist und man vorne fokussierter abschließen muss. Mehr gibt es aus deutscher Sicht auch nicht zu sagen.

19. Renars Uscins Deutschland Tor für Deutschland, 8:8 durch Renars Uscins

So geht das! Uscins ist für Häfner drauf, bricht halbrechts durch und netzt im Tiefflug zum Ausgleich ein.

19. Rune Dahmke Deutschland Tor für Deutschland, 7:8 durch Rune Dahmke

Endlich mal wieder ein Treffer für den DHB! Wolff pariert, Knorr serviert und Dahmke bleibt gegen Kuzmanovic ganz cool.

17. Filip Glavaš Kroatien Tor für Kroatien, 6:8 durch Filip Glavaš

Häfners Fehlpass lädt die Kroaten zum Gegenstoß ein und Glavaš haut das Ding zur ersten Zwei-Tore-Führung rein.

16. Es wird hier immer mehr ein Torhüterspiel. Kuzmanovic macht gegen Köster die Tür zu und steht damit wie Andi Wolff bei fünf Paraden. Aber nur kurz, denn Deutschlands Torhüter legt gegen Karačić gleich die nächste nach.

15. Glück gehabt! Deutschland greift mit dem fünften Feldspieler an und trifft nicht. Filip Glavaš hat das leere Tor vor sich, schmeißt aber rechts am deutschen Kasten vorbei.

14. Filip Glavaš Kroatien Tor für Kroatien, 6:7 durch Filip Glavaš

Glavaš tritt zum ersten kroatischen Siebenmeter an und lässt Wolff keine Chance.

14. Sebastian Heymann Deutschland 2 Minuten für Sebastian Heymann (Deutschland)

Sekunden später muss auch Heymann raus und Deutschland damit in die doppelte Unterzahl.

14. Christoph Steinert Deutschland 2 Minuten für Christoph Steinert (Deutschland)

Steinert reißt seinen Gegenspieler am Kreis zu auffällig von hinten um und kassiert die erste Zeitstrafe der Partie.

13. Juri Knorr Deutschland 7-Meter verworfen von Juri Knorr (Deutschland)

Häfner zieht den ersten Siebenmeter der Partie und Knorr kommt von der Bank, scheitert aber am linken Fuß von Dominik Kuzmanovic.

11. Julian Köster Deutschland Tor für Deutschland, 6:6 durch Julian Köster

Schnelle Mitte, schneller Ausgleich: Starker Konter vom DHB-Team!

11. Veron Načinović Kroatien Tor für Kroatien, 5:6 durch Veron Načinović

Die Kroaten spielen hier durchaus stark auf und lassen sich nicht anmerken, dass es um nichts mehr geht. Mit mehreren schnellen Pässen wird Načinović am Kreis freigespielt und netzt unten rechts ein.

10. Luka Cindrić Kroatien Tor für Kroatien, 5:5 durch Luka Cindrić



8. Deutschland ist in der Abwehr hellwach und fängt einen kroatischen Pass ab. Daraufhin ist Dahmke im Fastbreak durch, kommt aber nicht am stark reagierenden Kuzmanovic vorbei.

7. Luka Lovre Klarica Kroatien Tor für Kroatien, 5:4 durch Luka Lovre Klarica

Power aus dem Rückraum haben die Kroaten mehr als genug. Klarica geht ungestört hoch und da hat dann auch Andreas Wolff nichts mehr zu melden.

7. Johannes Golla Deutschland Gelbe Karte für Johannes Golla (Deutschland)



6. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 5:3 durch Johannes Golla

Der Kapitän macht seinen zweiten Treffer und Deutschland ist erstmals auf zwei Tore weg.

5. Andi Wolff ist gleich voll drin im Match und verbucht gegen Tin Lučin bereits seine dritte Parade. Gut zu sehen, dass der DHB-Keeper nach der mäßigen Leistung gegen Ungarn wieder voll da ist. Denn einen Wolff in Topform braucht es gegen Dänemark auf jeden Fall.

5. Rune Dahmke Deutschland Tor für Deutschland, 4:3 durch Rune Dahmke



4. Marin Jelinić Kroatien Tor für Kroatien, 3:3 durch Marin Jelinić

Wie erwartet geht es mit hohem Tempo und ohne die letzte Intensität im Abwehrspiel hin und her.

4. Kai Häfner Deutschland Tor für Deutschland, 3:2 durch Kai Häfner



4. Filip Glavaš Kroatien Tor für Kroatien, 2:2 durch Filip Glavaš



3. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 2:1 durch Johannes Golla

Erstmals geht es zu Golla an den Kreis und der Kapitän besorgt die erste Führung.

2. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 1:1 durch Juri Knorr

Auch Dominik Kuzmanovic auf der anderen Seite nimmt gegen den zuletzt überragenden Julian Köster gleich mal einen weg. Auch hier bleibt der Ball aber beim angreifenden Team und Juri Knorr haut das Ding aus dem Rückraum rein.

1. Luka Lovre Klarica Kroatien Tor für Kroatien, 0:1 durch Luka Lovre Klarica



1. Im deutschen Tor beginnt auch heute Andreas Wolff und verbucht sofort im ersten Versuch die erste Parade. Dafür hatte er gegen Ungarn zuletzt eine ganze Halbzeit gebraucht. Der Ball bleibt aber bei Kroatien.

1. Auf geht's! Deutschland spielt in schwarzen Trikots, Kroatien trägt Rot und Weiß.

1. Spielbeginn

Die Stimmung ist natürlich auch heute wieder bestens in der ausverkauften Lanxess-Arena. Aktuell laufen die deutschen Spieler unter dem Jubel der Fans in die Arena ein und reihen sich neben den bereits anwesenden Kroaten zur Hymne auf. In wenigen Minuten geht's los!

Für die Kroaten ist die EM derweil zum Desaster geworden. Nach dem furiosen Zehn-Tore-Auftaktsieg gegen die hoch gehandelten Spanier war die Stimmung noch bestens und die Ziele waren groß. Nach dem unerwarteten Remis gegen Österreich ging es dann aber nur mit einem einzigen Punkt in die Hauptrunde und dort kam bisher kein weiterer dazu. Gegen Frankreich hielten die Südosteuropäer noch gut mit, gegen Ungarn und Island kam dann nicht mehr viel. So bleibt Duvnjak & Co. Nur noch, sich erhobenen Hauptes zu verabschieden.

Auch wenn er am Ende etwas glücklich zustande gekommen ist und in der Hauptrundengruppe I tatsächlich mickrige fünf Zähler zum Weiterkommen reichen, ist der erste deutsche Halbfinaleinzug bei einer EM seit 2016 durchaus verdient. Enttäuscht hat die Mannschaft von Alfreð Gíslason einzig beim Remis gegen Österreich über weite Strecken. Ansonsten hat man sich stets und auch bei der knappen Niederlage gegen Frankreich gut verkauft. Trotz der sportlichen Bedeutungslosigkeit geht es für die DHB-Auswahl heute darum, im Flow zu bleiben, gewisse Dinge nochmal einzuschleifen und mit einem guten Gefühl ins Halbfinale gegen Topfavorit Dänemark zu gehen.

Für die Kroaten auf der anderen Seite geht es auch um gar nichts mehr. Die Truppe um Kiels Topstar Domagoj Duvnjak wird die Hauptrunde auf einem enttäuschenden sechsten Platz abschließen. Mit Blick auf die Olympia-Qualifikation wäre für die Kroaten heute absurderweise gar eine Niederlage besser gewesen, wenn Österreich am Nachmittag gegen Island gewonnen hätte. Das hat sich aber erledigt und die Auswahl vom Balkan hat ihre Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier nun schon sicher. Damit kann auch Kroatien heute völlig frei und ohne jegliche Hintergedanken spielen.

Seit Montagabend war man im deutschen Lager auf ein echtes Endspiel um den Halbfinaleinzug eingestellt. Nun aber ist die anstehende Partie gegen Kroatien plötzlich völlig bedeutungslos. Da die Verfolger Österreich (24:26 gegen Island) und Ungarn (32:35 gegen Frankreich) heute beide gepatzt haben, steht schon vor dem abschließenden Hauptrundenspiel fest, dass Deutschland am Freitag im Halbfinale gegen Dänemark spielt. Die DHB-Auswahl kann es also locker angehen lassen, womöglich auch ein paar Körner sparen und die Gruppenphase gemütlich ausklingen lassen.