Erst Gladbach, dann Bayern - Eintracht-Programm hat es in sich

Hinter Union steht in der Tabelle Eintracht Frankfurt - und es ist eigentlich kaum zu glauben, dass man sich in Frankfurt derzeit mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen muss. Kevin Trapp, Filip Kostic, Martin Hinteregger, Bas Dost oder André Silva sind Namen mit Klang, man vermutet sie eher nicht im unteren Tabellenmittelfeld. Zumal da ja immer noch die Erinnerung ist an jene Frankfurter Mannschaft, die vor einem Jahr gegen den FC Chelsea um den Einzug ins Finale der Europa League spielte und knapp unterlag.

Tatsächlich ist die Realität eine andere: Die Eintracht hat zwar sechs Punkte Vorsprung auf Düsseldorf auf Platz 16 und noch das Nachholspiel gegen Bremen in der Hinterhand, doch die nächsten Gegner heißen Gladbach und Bayern. Der Re-Start wird für Frankfurt kein leichter.

Die Hoffnung in Berlin und Augsburg: Neue Trainer, neuer Schwung?

Es folgen in der Tabelle auf den Plätzen 13 und 14 Hertha BSC und der FC Augsburg - zwei Klubs, die eines eint, obwohl sie sonst recht unterschiedlich sind: ein Trainerwechsel. In Berlin heißt der neue Übungsleiter seit vier Wochen Bruno Labbadia, er hat jede Menge Erfahrung, auch im Abstiegskampf. Von ihm erhoffen sie sich, dass er kurzfristig die Klasse hält und den Klub dann nach Europa coacht. Mit den Millionen von Lars Windhorst, aber trotzdem irgendwie bodenständig und möglichst ohne Facebook-Live.

Und während sie in Berlin beim Blick auf ihren Kader womöglich erst gar nicht verstanden haben, wieso sie plötzlich im Abstiegskampf stecken, haben sie damit in Augsburg Erfahrung. Sechs von acht Bundesligaspielen hat der FCA im Jahr 2020 verloren, deshalb heißt der Trainer nun nicht mehr Martin Schmidt, sondern seit Mitte März Heiko Herrlich.

Herrlich, das weiß man jetzt, kann minutenlang erzählen, wie er kürzlich die Quarantäne-Regeln der DFL gebrochen hat, um sich im Supermarkt Zahnpasta und Hautcreme zu kaufen. Aber kann er auch Augsburg retten? Die nächsten Wochen werden es zeigen: Am 28. Spieltag spielt der FCA zu Hause gegen Paderborn, dann bei Hertha BSC, später noch in Mainz und am vorletzten Spieltag in Düsseldorf.

Der Mainzer Beierlorzer und das Wiedersehen mit Köln

Auf Platz 15 steht derzeit mit 26 Punkten der 1. FSV Mainz 05. Und für dessen Trainer steht am Sonntag (17.05.2020) mit der Reise zum Gegner nach Köln auch eine in die nähere Vergangenheit an. Die Saison hat Achim Beierlorzer noch als Trainer in Köln begonnen, ehe er im November dort entlassen und kurz darauf von Mainz unter Vertrag genommen wurde. Von den letzten fünf Ligaspielen hat Mainz nur eins verloren - doch was heißt das schon, wenn der letzte Spieltag vor neun Wochen war?

Geht da noch was für Werder?

Es hat sich einiges verändert bei Fortuna Düsseldorf, seit der Trainer nicht mehr Friedhelm Funkel heißt, sondern Uwe Rösler. Die Fortuna spielt nun nicht mehr ganz so zaghaft nach vorne, sie punktet auch etwas regelmäßiger: Von den sechs Ligaspielen unter Rösler verlor Düsseldorf nur eins und holte immerhin sieben Punkte. Und doch dürften sie in Düsseldorf mit einem unguten Gefühl nach Bremen schauen.

Werder Bremen ist als letzter Bundesligist wieder ins Training eingestiegen, das Bremer Gesundheitsamt und die Politik spielten zunächst nicht mit. Doch was Trainer Florian Kohfeldt zuletzt erzählt hat, dürfte Werder-Fans Hoffnung machen. "Es hat sich bestätigt, dass wir uns athletisch und läuferisch auf einem deutlich höheren Level bewegen als vor der Pause" , sagte Kohfeldt dem "Kicker", nachdem er seine Spieler in einem internen Testspiel beobachtet hatte.

Auch in die Bundesliga steigt Bremen spät wieder ein, mit dem Montagabendspiel gegen Leverkusen. Noch sind es vier Punkte Rückstand auf Düsseldorf, doch Werder hat eben auch noch das Nachholspiel gegen Frankfurt in der Hinterhand. Geht da etwa doch noch was für die Bremer?

Paderborn - Vorentscheidung in Düsseldorf?

Und dann sind da noch die wackeren Ostwestfalen vom SC Paderborn, die oft so herrlich offensiv gespielt und dann doch verloren haben. Jetzt steht der SCP dort, wo ihn Fans in ganz Deutschland vor der Saison erwartet hatten: Ganz unten, auf Platz 18, mit nur 16 Punkten.