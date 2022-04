Bayer Leverkusen - RB Leipzig 0:1

Leipzig siegt in Leverkusen dank Szoboszlais Treffer

Stand: 17.04.2022, 21:59 Uhr

RB Leipzig hat sich am Ostersonntag (17.04.22) mit einem Sieg in Leverkusen in der Tabelle an Bayer vorbei auf Platz drei geschoben. Dominik Szoboszlai traf für die Sachsen nach Zuspiel von Christopher Nkunku.