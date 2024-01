Leverkusener Defensivspezialist Palacios ist ein Wadenbeißer mit Torinstinkt Stand: 18.01.2024 08:52 Uhr

Für Bayer Leverkusen gibt es seit Monaten nur eine Richtung - nach oben. Exequiel Palacios ist eine wichtige Stütze des Erfolgs. Der Argentinier entfaltet immer mehr Qualitäten - und die werden auch am Samstag im Spiel bei RB Leipzig gefragt sein (Ab 18.30 Uhr in der Radio-Reportage und im Live-Ticker bei der Sportschau).

Die ungeteilte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit trifft nur sehr selten auf diese Spezies von Fußballprofis. Spieler wie Exequiel Palacios von Bayer 04 Leverkusen laufen oft unter dem Radar der Begeisterung. Schließlich ist die Position des defensiven Mittelfeldspielers in den meisten Fällen wenig spektakulär und sorgt kaum einmal für einen echten Adrenalin-Ausstoß bei den Betrachtern.

Harte (Lauf- und Kampf-)Arbeit stehen für diese Spieler im Mittelpunkt ihrer Schaffenskraft. Und welcher Fußball-Interessierte kann sich - bis auf die Trainer - daran schon so richtig erfreuen?

Aber auch für sogenannte "Sechser" gibt es diese Aktionen, in denen sie aus ihrer Unsichtbarkeit heraustreten. So wie regelmäßig die Stürmer oder offensiven Mittelfeldspieler, die mit ihren fußballerischen Taten vor dem gegnerischen Tor die Massen begeistern.

Palacios mit entscheidenden Aktionen für Bayer

Für den argentinischen Weltmeister Palacios war am vergangenen Wochenende mal wieder einer dieser seltenen Momente, in dem er in das gleißende Scheinwerferlicht treten konnte. Beim FC Augsburg hielt der 25-Jährige mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg in letzter Sekunde die Meisterschaftsträume der Werkself lebendig.

Er habe auch schon mehrfach gezeigt, "dass er am Ende entscheidende Aktionen haben kann" , sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes. Tatsächlich hatte Palacios auch in dieser Saison, bereits am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga, beim 2:2 beim FC Bayern einen ähnlich wichtigen Last-Minute-Treffer für sein Team erzielt. Er verwandelte in der Nachspielzeit eiskalt einen Elfmeter gegen den damaligen FCB-Torhüter Sven Ulreich.

Rolfes: "Bis der Schiedsrichter abpfeift"

Dass ihm diese wichtigen Treffer gelingen, hängt sehr eng mit seiner Spielweise zusammen. Palacios ist ein technisch beschlagener Wadenbeißer, den man wegen seiner Beharrlichkeit und seines leidenschaftlichen Einsatzes viel lieber in seiner als in der gegnerischen Mannschaft dabei hätte.

"Er ist auf jeden Fall einer, der alles raushaut, bis der Schiedsrichter abpfeift“ , so Rolfes. Der Argentinier sei "unglaublich wichtig " für das Spiel der Werkself - auch, aber nicht allein wegen seiner späten Tore.

Vielmehr ist er einer der Ursachen für den derzeitigen Höhenflug der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso. Gemeinsam mit Granit Xhaka bearbeitet Palacios, der sich in seinen nun fast vier Jahren in Leverkusen nach und nach zum Stammspieler entwickelt hat, das Zentrum des Spiels auf höchstem Level. Es gibt für die Gegner kaum ein Durchkommen gegen dieses taktisch geschickte und mit viel Übersicht ausgestattete Duo.

Zudem hat das in dieser Saison furiose Offensivspiel der Werkself seine Grundlage, sein Fundament, in der Leverkusener Zentrale. Seit dem 6. Spieltag ist Bayer 04 Tabellenführer und weiterhin in allen Wettbewerben (Bundesliga, Europa League, DFB-Pokal) ungeschlagen. Eine fast schon unheimliche Bilanz - vor allem für die fast schon traditionell wankelmütigen Leverkusener.

Perfektes Zusammenspiel in Leverkusen

Das Geheimnis: Das Zusammenspiel zwischen Trainer Alonso und Palacios mit seinen Teamgefährten harmoniert derzeit nahezu perfekt. Und von großen Sprüchen ob dieses großen Erfolgs sind die Rheinländer weit entfernt. "Das Tor von Palacios war sehr schön, wir haben gejubelt, ein bisschen gefeiert. Aber es ist nur ein Sieg, wir müssen weitermachen. Ab Montag denken wir an das nächste Spiel“ , sagte Alonso nach der Augsburg-Partie.

Alonso und Torschütze Palacios nach dem Sieg in Augsburg

Dieses nächste Spiel findet am Samstagabend in Leipzig statt. Die Leverkusener werden sich wieder überraschen lassen, ob womöglich der nächste Spieler der Werkself ins Licht der Öffentlichkeit tritt.