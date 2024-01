Das Hinspiel war ein absoluter Fußball-Leckerbissen bei dem sich Leverkusen am Ende mit 3:2 gegen Leipzig durchsetzen konnte. Während den 90 Minuten ging es hin und her und Loïs Openda hatte sogar noch eine große Möglichkeit auf den Ausgleich. Ein ähnliches Spektakel erhoffen sich alle Fans natürlich auch für das heutige Aufeinandertreffen. Da RB zudem sieben der bisherigen 15 direkten Vergleiche für sich entscheiden konnte, könnten sie natürlich für einen Stolperstein für Leverkusen auf dem Weg zum Meistertitel werden.

Bayer 04 Leverkusen hat eine blitzsaubere Hinrunde in der Vorwoche mit einem Krimi abgeschlossen. Erst tief in der Nachspielzeit gelang Exequiel Palacios der goldene Treffer, der zum Sieg gegen Augsburg führte und die Werkself endgültig zum Hinrunden-Meister krönte. Ansonsten hätten sie noch das Nachholspiel der Bayern gegen Union abwarten müssen. Ab heute gilt es die Konstanz der ersten 17 Partien, von denen keine verloren ging, auch in der Rückrunde weiter aufrecht zu erhalten, um auch am Ende ganz oben zu stehen. Mit Leipzig haben die Rheinländer spielerisch aber natürlich einen ordentlichen Brocken vor der Brust.