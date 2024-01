Last-Minute-Sieg in Leipzig Leverkusen mit dem nächsten Ausrufezeichen Stand: 20.01.2024 20:43 Uhr

Bayer Leverkusen kommt bei RB Leipzig nach zweimaligem Rückstand stark zurück und verteidigt mit dem 3:2-Sieg am 18. Spieltag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga.

Piero Hincapie traf am Samstagabend (20.01.2024) in der Nachspielzeit zum 3:2-Siegtreffer für die Werkself, die damit mit 48 Punkten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigte. Wie in der Vorwoche gegen Augsburg feierte Bayer 04 damit einen Last-Minute-Sieg. Der Spitzenreiter liegt damit sieben Punkte vor dem FC Bayern München, der aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Die Münchner treten am Sonntag gegen Werder Bremen an.

Xavi Simons (8. Minute) brachte die Sachsen früh in Führung gebracht, Nathan Tella (47.) belohnte den Aufwand Bayers vor 46.529 Fans mit dem Ausgleich. Die erneute RB-Führung durch Lois Openda (56.) egalisierte Jonathan Tah (63.), ehe Hincapie (90.+1) für die Entscheidung sorgte.

Leipzigs Fans durften sich zunächst auf das Startelf-Comeback von Dani Olmo freuen. Der verletzungsanfällige Techniker, den zuletzt eine Schultereckgelenksprengung außer Gefecht gesetzt hatte, begann erstmals seit Anfang September - und die meisten Leipziger Angriffe liefen über ihn.

Simons mit der Führung für Leipzig

Nach nicht einmal zehn Minuten tanzte Benjamin Sesko Tah aus, passte kurz zu Xaver Schlager, dessen Hereingabe bei Simons landete. Dass er mit dem Rücken zum Tor stand, kümmerte den Niederländer nicht. Er nahm den Ball mit rechts an, drehte sich und zog mit links auf die kurze Ecke - unhaltbar. Eine Minute später rutschte Sesko in eine Hereingabe von Olmo, der Ball rauschte knapp am Tor vorbei.

Frimpong-Ausfall schockt Leverkusen

Und Bayer? Hatte einen Plan und eine sehenswerte Spielanlage, musste defensiv aber gleich die nächsten Rückschläge hinnehmen. Tah sah seine fünfte Gelbe Karte und wird kommende Woche gegen Borussia Mönchengladbach fehlen. Nach einer halben Stunde war für Jeremie Frimpong Schluss. Der enorm wichtige Außenverteidiger wurde beim Gang in die Kabine gestützt - schmerzhafter Schlag auf den Unterschenkel teilte Bayer mit. Ein Ausfall von Frimpong wäre enorm bitter für den Meisterkandidaten. Der niederländische Nationalspieler verbuchte allein in der Liga bisher fünf Tore und sieben Vorlagen, stand in der Hinrunde in jedem Spiel auf dem Platz.

Am Spielverlauf veränderte der Ausfall nicht viel. Leverkusen kombinierte sehenswert, Abschlüsse erfolgten aber fast ausschließlich aus der Ferne. Leipzig lauerte auf Konter und spielte diese meist über Olmo und Simons sehenswert aus - nur der Ertrag fehlte zunächst. Für den sorgte ausgerechnet der für Frimpong eingewechselte Tella.

Leipzig kontert - Bayer erneut mit schneller Antwort

Bayer verlagerte das Spiel geschickt auf die linke Angriffsseite, schuf durch mehrere Pässe eine Überzahl. Die scharfe Hereingabe von Alejandro Grimaldo rauschte durch den gesamten RB-Strafraum, an dessen anderem Ende Tella einfach einschob. Nationalspieler David Raum wirkte dabei recht orientierungslos, nahm Tella hinter sich nicht wahr.

Das Spiel nahm nun noch mehr Fahrt auf. Florian Wirtz (55.) scheiterte mit einem Schlenzer an RB-Keeper Janis Blaswich. Nach der darauffolgenden Ecke erkonterte Leipzig die erneute Führung über die Stationen Simons, Olmo und Openda. Die hielt nur wenige Minuten. Tah stieg nach einer Ecke am höchsten und glich aus. Schlager fühlte sich bei der Aktion gefoult, doch Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck sah es anders.

Bis in die Nachspielzeit neutralisierten sich beide Teams, dann zeigte Bayer erneut seine Standard-Stärke. Eine Ecke rutschte durch den Strafraum bis an den zweiten Pfosten, Hincapie entwischte Schlager und spitzelte den Ball zum umjubelten Last-Minute-Sieg über die Linie.

Leipzig beim VfB, Bayer gegen Gladbach

RB trifft am 19. Spieltag auswärts auf Stuttgart (Samstag, 27.01.2023 um 15.30 Uhr). Die Werkself ist erneut im Samstagabendspiel gefordert. Es geht gegen Gladbach (18.30 Uhr).