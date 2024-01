Abschluss des 18. Spieltags Starke Augsburger drehen Partie in Gladbach Stand: 21.01.2024 19:49 Uhr

Im von zwei gut sichtbaren Fan-Protesten gegen einen Investoreneinstieg in die Bundesliga unterbrochenen Spiel hat Borussia Mönchengladbach am Sonntagabend (21.01.24) zum Abschluss des 18. Spieltags mit 1:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Augsburg verloren.

Jordan erzielte einigermaßen glücklich, aber mit viel Durchsetzungswillen die Führung (26.). Nachdem Seitenwechsel drehten die Schwaben mit einem Doppelschlag die Partie: Zuerst glich Phillip Tietz ähnlich willensstark wie zuvor Jordan aus (47.), nur wenig später schoss Arne Engels die Gäste in Front (51.). Mit dem Dreier tauschten Gladbach und Augsburg die Reihenfolge in der Tabelle. Der FCA kletterte auf Rang zehn, die Gladbacher rutschten auf Platz zwölf ab. Neben Pfiffen für das Gladbacher Team gab es für Stefan Lainer Sprechchöre: Er feierte nach überstandener Krebserkrankung sein Bundesliga-Comeback.

Augsburg bringt Großchancen nicht unter

Dass die Gastgeber Mitte der ersten Spielhälfte in Führung gingen, war eher überraschend. Denn die Mannschaft von Jesse Thorup erarbeitete sich in der Anfangsviertelstunde drei hochkarätige Torchancen. Doch Versuche sowohl von Ruben Vargas (6.) als auch von Ermedin Demirovic (10.) wurden vom gut positionierten Marvin Friedrich geblockt, Frederik Jensen verzog bei der nächsten Schusschance (11.).

Nach den Fanprotesten, bei denen die Fans Schokotaler aufs Spielfeld warfen und die zu insgesamt zehn Minuten Nachspielzeit im ersten Spielabschnitt führten, wirkte die Gastgebermannschaft wacher und selbstbewusster. Kaum, dass die Fans der Fohlen nun mehr Ballbesitz ihrer Mannschaft beobachten konnte, drückte Jordan Siebatcheu den Ball mit viel Willenskraft über die Linie. Nach einer Ecke und einem Fehler von FCA-Keeper Finn Dahmen löffelte Alassane Pléa den Ball in den Fünfmeterraum, wo Augsburg den Ball nicht geklärt bekam und Jordan nach einer Stocherei jubelte. Die Borussia drängte danach auf den zweiten Treffer, der jedoch nicht gelang.

Doppelschlag schockt Gladbach

Mönchengladbachtrainer Gerardo Seoane, der auf seinen etatmäßigen Regisseur Julian Weigl verzichten musste, brachte zum zweiten Abschnitt Christoph Kramer für Rocco Reitz. Als sich die Gastgeber noch sortierten, glich Augsburg aus. Kevin Mbabu flankte nach einem Zuspiel von Jensen in die Mitte, wo Tietz im Infight mit Joe Scally einfach stärker war und den Ball aus kurzer Distanz mit dem sich an ihm festklammernden Gladbacher ins Tor köpfte.

Wenig später hatte der Gast aus Bayern so richtig Spaß: Der spielfreudige Tietz spielte den Ball mit der Hacke zu Demirovic, der es einfach seinem Kollegen nachmachte und ebenfalls mit der Hacke in die Mitte weiterleitete. Dort verpasste Vargas, was gut für Engels war, der aus zentraler Position in Elfmeter-Manier den Ball ins Tor schoss. Moritz Nicolas im Kasten der Hausherren war machtlos.

Borussia Mönchengladbach drängte die gesamten zweiten 45 Minuten auf den Ausgleich, aber sowohl Pléa (65.) als auch Nico Elvedi (82.) hatten keinen Erfolg. Auch der FCA hätte bei einem Schlenzer von Iago fast noch einmal jubeln können, doch Nicolas lenkte den Ball über die Latte (75.). Augsburg jubelte, als Schiedsrichter Martin Petersen nach insgesamt 105 Spielminuten abpfiff.

Gladbach in Leverkusen, der FCA empfängt die Bayern

Am 19. Spieltag warten schwere Aufgaben auf beide Teams. Die Gladbacher treffen im Samstagabendspiel (27.01.24, 18.30 Uhr) in Leverkusen auf den Tabellenführer, die Augsburger empfangen vorher (15.30 Uhr) die angeschlagenen Bayern.