Vorrunde beim Afrika-Cup Nigeria jubelt - Elfenbeinküste droht das Aus Stand: 18.01.2024 20:19 Uhr

Gastgeber Elfenbeinküste droht beim Afrika-Cup nach einer knappen Niederlage gegen Nigeria das frühe Aus.

Ohne die beiden Bundesligaprofis Sébastien Haller (Borussia Dortmund) und Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen) verloren die Ivorer am Donnerstag (18.01.2024) gegen Nigeria 0:1 (0:0) und rutschten auf den dritten Platz der Gruppe A ab.

Am Montag (18 Uhr) trifft der zweimalige Afrika-Cup-Sieger auf den letzten Vorrunden-Gegner Äquatorialguinea, der vor Nigeria die Tabelle anführt. William Troost-Ekong erzielte vor 49.000 Zuschauern in Abidjan in der 55. Minute per Foulelfmeter den Treffer für die "Super Eagles".

Osimhen holt den Elfmeter raus

Zuvor war Superstar Victor Osimhen vom italienischen Meister SSC Neapel gefoult worden. Haller stand erneut nicht im Kader, Kossounou saß 90 Minuten auf der Bank. Damit könnten die beiden Profis schon bald wieder bei ihren Klubs sein. Im Eröffnungsspiel hatte die Elfenbeinküste gegen Guinea-Bissau 2:0 gewonnen.