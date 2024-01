Showdown in der Elfenbeinküste So läuft der Afrika-Cup Stand: 08.01.2024 09:02 Uhr

Ab dem 13. Januar wird in der Elfenbeinküste der 34. Afrika-Cup ausgespielt. Sportschau.de erklärt den Modus, nennt die Favoriten und sagt, wo gespielt wird.

Wo und wann wird der Afrika-Cup ausgetragen?

Der Africa Cup of Nations (AFCON) wird vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste ausgetragen. Es ist das 34. Turnier seiner Art. Eigentlich sollte das Turnier, das im zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet, bereits im vergangenen Sommer gespielt werden, aufgrund des Monsuns, der im Sommer viel Niederschlag mit sich bringt, hatten sich die Verantwortlichen für eine Verlegung entschieden.

In insgesamt sechs Stadien in fünf Städten wird gespielt. Am 13. Januar startet das Turnier um 21 Uhr mit dem Eröffnungsspiel der Elfenbeinküste gegen Guinea-Bissau. Das größte Stadion wird das neue Nationalstadion in der Hauptstadt Abidjan mit einer Kapazität von 60.000 Zuschauern sein.

Wer nimmt teil und in welchem Modus wird gespielt?

Beim Afrika-Cup spielen 24 Mannschaften in sechs Gruppen gegeneinander. In jeder Gruppe qualifizieren sich die Erst- und Zweiplatzierten für das Achtelfinale. Die vier besten Gruppendritten komplettierten dann die Runde der letzten 16 Teams. Danach kämpfen die Mannschaften im K.O.-System um den Titel.

Sechs Gruppen Gruppe A Äquatorialguinea, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Nigeria Gruppe B Ägypten, Ghana, Kap Verde, Mosambik Gruppe C Gambia, Guinea, Kamerun, Senegal Gruppe D Algerien, Angola, Burkina Faso, Mauretanien Gruppe E Mali, Namibia, Südafrika, Tunesien Gruppe F DR Kongo, Marokko, Sambia, Tansania

Wer ist Favorit und welche Bundesligaspieler sind in der Elfenbeinküste dabei?

Insgesamt 20 Profis von deutschen Vereinen sind beim anstehenden Afrika-Cup im Einsatz und fehlen ihren Klubs damit in den kommenden Wochen. Die meisten Fußballer stellt Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen mit vier ab, wie aus den vom Kontinentalverband CAF veröffentlichten Kaderlisten hervorgeht.

Bundesligaspieler beim Afrika-Cup Bayer 04 Leverkusen Victor Boniface (Nigeria), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) und Amine Adli (Marokko) Eintracht Frankfurt Fares Chaibi (Algerien), Omar Marmoush (Ägypten) und Ellyes Skhiri (Tunesien) Borussia Dortmund Ramy Bensebaini (Algerien) und Sebastien Haller (Elfenbeinküste) VfB Stuttgart Serhou Guirassy (Guinea) und Silas (Kongo) RB Leipzig Ilaix Moriba (Guinea) und Amadou Haidara (Mali)

Wer ist Rekord-Titelträger und wer ist Favorit bei der diesjährigen Ausgabe?

Rekordsieger mit sieben Titeln ist Ägypten. Auch in diesem Jahr ist das nordafrikanische Land mit Superstar Mohamed Salah vertreten. Die Ägypter gewannen zwischen 2006 und 2010 drei Ausgaben in Folge.

Der Senegal, mit Sadio Mané, Kalidou Koulibaly und Edouard Mendy startet allerdings in diesem Jahr als Favorit ins Turnier und will seinen Titel von vor zwei Jahren (Elfmeterschießen gegen Ägypten im Finale) verteidigen.