Abstellungen in der Premier League Salah fehlt Liverpool, Manchester City bleibt komplett Stand: 05.01.2024 14:41 Uhr

Dem FC Liverpool werden in den kommenden Wochen Mohamed Salah und Wataru Endo fehlen, weil sie beim Afrika-Cup und der Kontinentalmeisterschaft von Asien spielen werden. Titelrivale Manchester City bleibt von Abstellungen verschont.

Mit einer solchen Leistung habe er sich nicht zur Nationalmannschaft verabschieden wollen, sagte Mohamed Salah über die Gedanken, die ihm am Neujahrstag in der Pause des Spiels gegen Newcastle United gekommen seien. Er spielte damit auf den verschossenen Elfmeter in der ersten Halbzeit an. Nach der Pause gelangen ihm dann zwei Tore, darunter eines per Elfmeter, und eine Vorlage. Salah überragte beim 4:2-Sieg des Tabellenführers der Premier League und wurde zum "Spieler des Spiels" gewählt.

In England lieben sie solche individuellen Auszeichnungen, vermutlich, weil sich für jede auch ein Sponsor finden lässt. Der Trikotsponsor des FC Liverpool etwa zeichnet den "Spieler des Monats" aus, und für den Dezember 2023 fiel die Wahl auf Wataru Endo, der zur laufenden Saison vom VfB Stuttgart an die Mersey gewechselt war.

Sowohl Salah als auch Endo werden der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp allerdings in den kommenden Wochen fehlen. Salah, der in dieser Saison 14 Treffer erzielte und acht Vorlagen gab und die jeweiligen Ranglisten damit anführt, spielt mit Ägypten beim Afrika-Cup, der vom 13. Januar bis 11. Februar in der Elfenbeinküste ausgetragen wird.

Endo mit Japan beim Asien-Cup in Katar

Endo, der den inzwischen wieder einsatzbereiten Weltmeister Alexis Mac Allister während dessen Verletzung hervorragend im defensiven Mittelfeld vertrat, nimmt mit Japan am Asien-Cup teil, der vom 12. Januar bis 10. Februar in Katar ausgespielt wird.

Das erste Spiel Liverpools, das die Beiden verpassen werden, steht für Sonntag (07.01.2024) in der dritten Runde des FA-Cups beim FC Arsenal an. Auch die "Gunners" werden auf zwei Spieler verzichten müssen, vielleicht sogar noch, wenn die beiden Mannschaften am 4. Februar in der Premier League erneut aufeinander treffen. Takehiro Tomiyasu spielt an Endos Seite für Japan, Mohamed Elneny mit Salah für Ägypten.

Eine kleine Entlastung gönnt die Premier League ihren Mannschaften, denn sie splittet den 21. Spieltag in zwei Teile. Fünf Partien werden zwischen dem 13. und 15. Januar ausgetragen, die restlichen fünf eine Woche später. Manchester United ist gegen Tottenham Hotspur schon am Sonntag (14.01.2024) an der Reihe und kann daher noch André Onana einsetzen. Kamerun genehmigte dem Torwart das Spiel noch, obwohl es am Tag danach mit der Partie gegen Guinea in den Afrika-Cup startet.

Uniteds Stadtrivale Manchester City hat keine Spieler im Kader, die für Kontinentalmeisterschaften berufen wurden, ebensowenig wie Newcastle United und der FC Burnley. Theoretisch kann sich daran noch etwas ändern, denn der afrikanische Verband hat die offiziellen Listen bis Freitagmittag (05.01.2024) noch nicht veröffentlicht.

Ähnlich hart wie den FC Liverpool mit dem Fehlen Salahs trifft Tottenham die Abwesenheit von Son Heung-min, der mit Südkorea in Katar spielt. West Ham United beklagt das Fehlen des Ghanaers Mohammed Kudus.

Quantitativ am härtesten getroffen ist Nottingham Forest. Der neue Trainer Nuno Espírito Santo muss auf gleich sechs Spieler verzichten.