European Championships So läuft der Mittwoch in München Stand: 17.08.2022 00:03 Uhr

Am siebten Wettkampftag werden in drei der fünf Sportarten Medaillen verteilt. Im Straßen-Einzelzeitfahren starten die Bahn-Europameisterinnen Lisa Brennauer und Lisa Klein.

Von Christian Kerber

Beachvolleyball

Im Beachvolleyball laufen auf dem Königsplatz die Gruppenspiele der Frauen ab 10.00 Uhr und die der Männer ab 12.00 Uhr.

Radsport

Auf der Straße geht es rund: Im Einzelzeitfahren der Frauen ab 14.00 Uhr und im Einzelzeitfahren der Männer ab 17.30 Uhr. Für Deutschland starten Lisa Brennauer (Kempten) und Lisa Klein (Saarbrücken) sowie Maximilian Walscheid (Neuwied) und Miguel Heidemann (Trier).

Tischtennis

Die Tischtennis-Spieler sind wieder früh dran. Um 9.30 Uhr treten die Frauen-Doppel zum Achtelfinale an die Platte. Später folgen die Männer-Doppel. Zudem stehen in den Einzeln die 1. Runde an.

Sportklettern

Im Klettern steht der neue Wettbewerb "Bouldern & Lead" der Frauen an. Bouldern ist um 15.00 Uhr dran, Lead um 17.00 Uhr.

Leichtathletik

Sechs Entscheidungen fallen in der Leichtathletik. Ab 20.00 Uhr im Stabhochsprung der Frauen, im Dreisprung der Männer, im Hammerwurf der Frauen, in den 400-Meter-Läufen und zum Abschluss ab 22.22 Uhr die 110 Meter Hürden.