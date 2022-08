European Championships Deutsche Turnerinnen nehmen Kurs auf Teamfinale Stand: 11.08.2022 14:02 Uhr

Die erste Medaillenentscheidung der European Championships fällt im Kunstturnen. Im Mehrkampf wird es für die deutschen Frauen wohl nicht für Edelmetall reichen, im Mannschafts-Wettbewerb übernahm das Quintett aber die Führung.

Von Nicole Schmitt

Parallel zu den Ruderern haben die Turnerinnen die European Championships in München mit ihrem Mehrkampf eröffnet. Das Quintett des Deutschen Turner-Bundes (DTB) übernahm im Mannschafts-Wettbewerb nach dem ersten von vier Durchgängen in der Qualifikation die Führung und dürfte einen Platz im Team-Finale am Samstag (14.00 Uhr) nahezu sicher haben.

Mit 156,750 Punkten lagen die Gastgeberinnen in der Münchner Olympiahalle zunächst vor den Niederlanden (155,464) sowie Österreich (146,863).

Malewski überzeugt am Schwebebalken, Voss stürzt

Für das deutsche Team gingen Kim Bui, Pauline Schäfer-Betz, Elisabetz Seitz, Sarah Voss und Emma Melewski an den Start. Die erst 18-jährige Malewski machte den Anfang am ersten Gerät, dem Stufenbarren. Nach einer guten Übung mit nur kleinen Wacklern freute sich Malewski über 13,500 Punkte und war damit überraschend die Beste am Gerät. Obwohl am Nachmittag unter anderem noch die starken Starterinnen aus Großbritannien, Frankreich und Italien am Start sind, hat Malewski damit beste Chancen auf das Gerätefinale am Sonntag.

Ex-Weltmeisterin Schäfer-Betz sorgt für Schreckmomente

Die Weltmeisterin von 2017 an diesem Gerät, Schäfer-Betz, zeigte mit zwei Fast-Stürzen zwar eine wackelige Übung, war am Ende mit 13,166 Punkten aber trotzdem sichtlich erleichtert und reihte sich vor der Stuttgarterin Bui (12,833) als Zweite hinter Malewski ein.

Bui beste Deutsche am Boden

Voss stürzte beim Abgang und musste zunächst behandelt werden. Doch die 22-Jährige konnte weitermachen. Leicht humpelnd betrat sie das nächste Gerät, den Boden. Mit einer soliden Leistung holte sie sich ihr Selbstvertrauen zurück.

Und auch ihre Teamkolleginnen überzeugten: Malewski präsentierte wieder eine gute und vor allem sehr ausdrucksstarke Übung (12,466 Punkte). Ähnlich wie Schäfer-Betz, die hinter Bui (12,866) zweitbeste Deutsche am Boden war. Für die Teilnahme am Endkampf wird es am Boden aber wohl nicht reichen. Dafür war die Konkurrenz, angeführt von der Niederländerin Naomi Visser, zu stark.

Voss mit Topwert am Sprung

Am dritten Gerät der Deutschen, dem Sprung, griff auch Rekordmeisterin Elisabeth Seitz ins Geschehen ein und die deutschen Turnerinnen setzten ihren bis dato guten Wettkampf fort. Voss, die als Super-Springerin bekannt ist, ging mit einem Topwert (14,433 Punkte) voran.

Bui und Seitz mit guten Chancen auf Endkampf am Stufenbarren

Am Stufenbarren zeigten Bui und Seitz dann ihre ganze Routine und überzeugten mit starken Leistungen. Punktgleich landeten die Stuttgarterinnen hinter der Niederländerin Visser auf dem zweiten und dritten Rang.