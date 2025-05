Eishockey-WM in Schweden und Dänemark Weltmeister Tschechien siegt gegen Vize Schweiz Stand: 09.05.2025 19:20 Uhr

Vizeweltmeister Schweiz startete furios in die WM-Begegnung, dann drehte Titelverteidiger Tschechien auf siegte am Ende einer turbulenten Partie.

Der Vizeweltmeister startete furios, dann drehte der Titelverteidiger auf und jubelte am Ende: In der turbulenten Neuauflage des Vorjahresfinales setzte sich bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark Weltmeister Tschechien in der deutschen Vorrundengruppe B in Herning mit 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung gegen die Schweiz durch.

Die DEB-Auswahl trifft am kommenden Donnerstag (16.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) in ihrem vierten Spiel auf die Schweiz, vier Tage später ist Tschechien der vorletzte Gegner in der Vorrunde.

Schweizer verspielen 2:0-Führung

Christian Marti (2.) und Damien Riat (18.) brachten die Schweizer mit 2:0 in Führung. Doch 19 Sekunden vor der ersten Drittelpause verkürzte Matej Stransky auf Zuspiel des NHL-Stars David Pastrnak für den Weltmeister.

Filip Zadina (27.) und Filip Pyrochta (36.) drehten im Mittelabschnitt das Spiel, Sandro Schmid (42.) und Sven Andrighetto (49.) schlugen für die Eidgenossen zurück. Lukas Sedlak (57.) erzwang die Overtime, in der Roman Cervenka (63.) für die Entscheidung sorgte.

In der Gruppe A in Stockholm hatte Olympiasieger Finnland beim 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) gegen Österreich unerwartete Probleme. Patrik Pistola (5.) und Juuso Parssinen (8.) erzielten die Tore für die Skandinavier, Bernd Wolf (14.) traf für den Außenseiter.