Oilers in der NHL auf Rekordjagd Draisaitl und das große Ziel Stanley Cup Stand: 29.01.2024 14:44 Uhr

Leon Draisaitl kratzt mit den Edmonton Oilers am historischen Siegrekord. Doch während die Chancen auf den ersehnten Stanley Cup in der aktuellen Saison wohl so gut wie noch nie stehen, bleibt die Zukunft des Kölners in Edmonton ungewiss.

Das anstehende All-Star-Wochenende in der NHL weckt bei Leon Draisaitl keine guten Erinnerungen. Im Vorjahr landete der Kölner bei der Skill Challenge im Präzisionsschießen abgeschlagen auf dem letzten Platz. " Mal klappt es gut, mal nicht so gut ", sagte Draisaitl gewohnt nüchtern gegenüber dem Sport-Informationdienst.

Draisaitl vor Allstar-Break: "Wir würden gerne weiterspielen"

Deutlich schwerer dürfte es wiegen, dass der Allstar-Break am kommenden Freitag (02.02.2024) in Toronto für ihn und die Oilers zu einem desnkbar ungünstigen Zeitpunkt kommt: Denn Edmonton liegt in der NHL auf Rekordkurs. 16 Siege am Stück fuhren die Kanadier zuletzt ein, nur noch einer fehlt zur bis heute unerreichten Bestmarke der Pittsburgh Penguins mit den damaligen Superstars Mario Lemieux und Jaromir Jagr aus der Saison 1992/93. " Wir würden schon gerne weiterspielen ", gab Draisaitl zu.

Draisaitl jagt Stanley-Cup-Titel: "Unsere Zeit ist gekommen"

Nach einem katastrophalen Saisonstart mit nur drei Siegen aus den ersten 13 Partien schaffte Edmonton die Wende umlegen und legte eine beeindruckende Siegesserie aufs Eis. Das Team um Draisaitl und seinen kongenialen Sturmpartner Connor McDavid gilt mittlerweile als großer Favorit auf den Titel. " Unsere Zeit ist jetzt gekommen. Wir setzen alles daran, hier mit den Oilers einen Stanley Cup zu holen ", sagte Draisaitl: " Wir haben uns am Anfang der Saison in eine schwierige Situation gebracht. Wenn man einige Spiele in Serie verliert, dann weiß man nicht mehr, wie man überhaupt gewinnen kann. Jetzt gerade fühlt es sich an, als ob wir gar nicht mehr verlieren können. "

Erst am Wochenende knackte er in seinem 683. NHL-Spiel die Marke von 800 Scorerpunkten, schneller waren in der Oilers-Historie nur Wayne Gretzky (352), McDavid (545) und Jari Kurri (558).

Spekulationen über Zukunft bei den Oilers - und neuen Monster-Vertrag

Die Fans des Teams aus Alberta beschäftigt derzeit aber ein anderes Thema: Draisaitls Vertrag. Dieser läuft nach der kommenden Spielzeit aus. Nach aktuellem Stand darf Draisaitl bereits nach der laufenden Saison mit anderen Teams über einen Kontrakt verhandeln, hält sich aber über seine Zukunft bedeckt: " Ich fokussiere mich komplett auf die Oilers, dann wird man sehen, was im Sommer oder im Jahr darauf passieren wird. " In einem Interview mit dem Portal Oilersnation ließ Draisaitl aber auch anklingen: " Ich werde das tun, was das Beste für mich ist. "

Schließlich könnte es der letzte große Vertrag für den 28-Jährigen Draisaitl sein. In den nordamerikanischen Medien kursieren Spekulationen von einem möglichen Jahresgehalt von etwa 13 Millionen Dollar im Jahr. Für die nah an der Gehaltsobergrenze arbeitenden Oilers wäre eine solche Summe nur schwer zu stemmen, denn auch McDavid benötigt ab 2025 ein neues Arbeitspapier. Es könnte für Draisaitl somit schon die vorletzte Chance auf den Stanley Cup mit Edmonton sein.