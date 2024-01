Eishockey in der NHL Dämpfer für Seider und die Red Wings Stand: 20.01.2024 08:45 Uhr

Eishockey-Vizeweltmeister Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings in der NHL einen Dämpfer hinnehmen müssen. Besser lief es für Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks.

Bei den Carolina Hurricanes unterlag das Team um den deutschen Verteidiger Seider nach zuletzt fünf Auswärtssiegen in Serie mit 2:4. Detroit belegt nun im Playoff-Rennen mit 51 Punkten den zweiten Wild-Card-Platz in der Eastern Conference der nordamerikanischen Profiliga.

Blackhawks gewinnen Verlängerungskrimi

Besser lief es für Lukas Reichel. Seine Chicago Blackhawks gewannen einen Krimi gegen die New York Islanders in eigener Halle mit 4:3 nach Verlängerung. Matchwinner war Seth Jones mit seinem Treffer in der Overtime nach nur 22 Sekunden. Mit nur 30 Zählern sind die Playoffs für Reichel und Co. aber in ganz weiter Ferne. Chicago ist trotz des Siegs weiter das Team mit den zweitwenigsten Punkten der NHL.