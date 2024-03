Eishockey in der NHL Draisaitl trifft zum 30. Mal in dieser Saison Stand: 03.03.2024 11:22 Uhr

Stürmerstar Leon Draisaitl hat das deutsche Eishockey-Duell gegen Nationaltorwart Philipp Grubauer in der NHL knapp gewonnen. Beim 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)-Sieg der Edmonton Oilers bei den Seattle Kraken am Samstagabend (02.03.2024, Ortszeit) machte Draisaitl sein 30. Saisontor.

Der deutsche NHL-Star erzielte in der 31. Minute den Führungstreffer. Am 2:0 durch Brett Kulak in der 49. Minute war der gebürtige Kölner am Samstag (Ortszeit) ebenfalls beteiligt. Nach dem Anschluss durch Eeli Tolvanen in der 54. Minute überstanden die Oilers am Ende noch eine Strafzeit für Draisaitl und eine doppelte Unterzahl, da Seattle Grubauer für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis nahm.

Oilers weiter auf Playoff-Kurs - auch dank Goalie Skinner

Edmontons Torhüter Stuart Skinner avancierte mit drei Paraden in der letzten Minute zum Spieler des Spiels, insgesamt hielt er 24 Schüsse auf sein Tor, Grubauer zeigte ebenso eine gute Leistung mit 22 abgewehrten Schüssen. Mit dem Sieg bleiben die Oilers klar auf Playoff-Kurs und distanzieren zugleich die Kraken, die aktuell sieben Punkte Rückstand auf den letzten Wild-Card-Platz der Western Conference haben.

Sabres mit Peterka fegen Las Vegas vom Eis

Von den anderen Deutschen in der NHL gewann am Samstagabend nur JJ Peterka mit den Buffalo Sabres. Beim klaren 7:2-Erfolg gegen Titelverteidiger Vegas Golden Knights blieb der 22 Jahre alte Angreifer im sechsten Spiel in Serie ohne Torbeteiligung.

Gänzlich leer aus gingen Moritz Seider beim 0:4 der Detroit Red Wings gegen die Florida Panthers, Tim Stützle beim 2:4 der Ottawa Senators bei den Philadelphia Flyers und Nico Sturm beim 2:3 nach Penaltyschießen der San Jose Sharks bei den Dallas Stars.