Eishockey in der NHL Draisaitl verliert wildes Spiel mit den Oilers Stand: 22.02.2024 07:56 Uhr

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL mit seinen Edmonton Oilers ein fulminantes Spiel gegen die Boston Bruins verloren. Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs erzielte so früh wie schon lange kein anderer seinen 50. Saisontreffer.

Beim Spiel in Edmonton fiel der Siegtreffer zum 6:5 für die Gäste am Mittwoch (21.02.2024) in der Verlängerung. Der Kölner Draisaitl (bislang 68 Scorerpunkte) blieb gegen das aktuelle Top-Team des Ostens ohne Torbeteiligung. Dennoch liegen die Oilers im Kampf um die Playoffs als Sechster der Western Conference weiterhin voll im Soll. Die ersten Acht qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

Peterka gewinnt mit den Sabres

Zweiter deutscher NHL-Crack im Einsatz war JJ Peterka. Der Vize-Weltmeister gewann mit den Buffalo Sabres 3:2 gegen die Montreal Canadiens. Die Chancen auf die Playoff-Ränge sind allerdings nur noch von theoretischer Natur, nur drei Teams weisen in der Eastern Conference eine schlechtere Bilanz auf.

Matthews schon mit mehr als 50 Toren

Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs erzielte sein 50. Saisontor - in nur 54 Spielen. So schnell war das seit 28 Jahren keinem Eishockeyspieler in der National Hockey League gelungen. Der Stürmer traf beim 5:3 gegen die Arizona Cardinals zum 2:0 und legte später mit dem 51. Saisontor noch das 4:2 nach. Schneller bei 50 Saisontoren war zuletzt Mario Lemieux, der 1995/1996 für die Pittsburgh Steelers nur 50 Spiele brauchte. Am schnellsten war Wayne Gretzky, der 1981/1982 lediglich 39 Spiele im Trikot der Edmonton Oilers brauchte, um auf 50 Treffer zu kommen.

In der laufenden Saison ist Matthews klar Spitzenreiter in der Torjägerliste. Sam Reinhart von den Florida Panthers hat zehn Tore Rückstand. Leon Draisaitl steht mit 27 Saisontoren auf Rang 19 der Torjägerliste.