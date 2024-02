Eishockey in der NHL Draisaitl wartet auf die 30, aber die Oilers jubeln Stand: 29.02.2024 07:55 Uhr

Starkes Comeback der Edmonton Oilers: Das Team um Leon Draisaitl hat in der NHL trotz eines frühen Rückstands gegen die St. Louis Blues gewonnen.

Am Ende gewannen die Oilers 3:2 (1:2, 1:0, 0:0) gegen die St. Louis Blues und festigten so ihren Playoff-Platz in der NHL. Nach 0:2-Rückstand sorgten zwei Tore von Zach Hyman am Mittwochabend (Ortszeit) für den Ausgleich, in der Verlängerung sorgte Connor McDavid dann mit seinem 22. Saisontor für die Entscheidung.

Drei Schüsse, kein Tor - Draisaitl geht diesmal leer aus

Draisaitl, der zuletzt sein 29. Saisontor erzielt hatte, ging diesmal leer aus. Der Nationalstürmer schoss dreimal aufs Tor, ein Treffer gelang ihm aber nicht. Er hat trotzdem gute Chancen, in der Hauptrunde zum sechsten Mal nacheinander die 30-Tore-Marke zu durchbrechen.