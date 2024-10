Eishockey in der NHL Detroit Red Wings verlieren in New York Stand: 15.10.2024 07:25 Uhr

Eishockeyprofi Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings in der NHL die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel kassiert.

Moritz Seider, Vizeweltmeister von 2023, der vor der neuen Spielzeit einen langfristigen Vertrag über 60 Millionen Euro bei den Red Wings unterschrieben hatte, unterlag mit seinem Team mit 1:4 bei den New York Rangers. Verteidiger Seider stand im Madison Square Garden knapp 26 Minuten auf dem Eis.

In der Vorsaison hatten die Red Wings die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga knapp verpasst. Seider geht in seine vierte Saison in der NHL, in der er sich mittlerweile angekommen fühlt.

Mental und körperlich fordernd

" Diese Liga ist mental und körperlich unheimlich fordernd. Das lernt man schnell. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Inzwischen habe ich deutlich mehr Erfahrung, kenne die Abläufe und die Arenen. Dann fällt es einem etwas leichter" , sagte Seider in einem Interview auf NHL.com.

Bereits in der Nacht zu Freitag bietet sich für Detroit die Chance auf eine Revanche - dann geht es vor heimischem Publikum erneut gegen die Rangers.