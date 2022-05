Eishockey-WM: DEB-Team bejubelt gegen Kasachstan fünften Sieg in Serie

Am Sonntag (22.05.2022) gewann die ersatzgeschwächte Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm gegen den Vorrundenletzten Kasachstan mühevoll 5:4 (3:2, 1:1, 1:1).

Gruppensieg sogar möglich

Der fünfte Erfolg nacheinander eröffnet in Helsinki neue Perspektiven: Im Vorrundenfinale gegen die Schweiz geht es am Dienstag (11.20 Uhr) um Rang eins. Von der Tabellenspitze ist noch nie eine deutsche Mannschaft ins WM-Viertelfinale gestartet. "Dafür sind wir hier", sagte NHL-Verteidiger Seider und fügte selbstbewusst an: "Wir wollen den Titel. Wir haben so viel Qualität in der Kabine."