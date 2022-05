Verstärkung könnte wichtig werden

Nach zwei freien Tagen geht es erst am Donnerstag gegen Dänemark weiter (15.20 Uhr). Sollte Stützle tatsächlich ausfallen, wäre weitere Verstärkung aus Nordamerika umso wichtiger: Mit Lukas Reichel von den Rockford IceHogs und Leon Gawanke von den Manitoba Moose nahm der DEB nach deren Saisonende in der zweitklassigen nordamerikanischen AHL Kontakt auf. Ob beide gesund sind und kurzfristig nach Finnland reisen, wusste Söderholm vor dem Spiel gegen Frankreich aber noch nicht.

Bereits kurz vor der WM war im ehemaligen NHL-Stürmer Dominik Kahun ein weiterer ganz wichtiger kreativer Angreifer ausgefallen. Stürmer Reichel als "ständiger Kreativitätsfaktor" (Söderholm) und Verteidiger Gawanke mit Stärken im Aufbauspiel und Powerplay hatten bei der vergangenen WM in Riga auf sich aufmerksam gemacht und zum Halbfinaleinzug beigetragen. Stützle war der große Hoffnungsträger für die Offensive.

Gute Leistung bestätigt

Noch mit dem jungen Sturm-Talent bestätigte Deutschland zunächst die gute Leistung vom 2:1 am Samstag gegen den Olympia-Dritten Slowakei. Schnell ging die Söderholm-Truppe in Überzahl in Führung und war auch danach klar dominierend. Dann stand Stützle im Mittelpunkt: Nach einem Check sackte der Viersener auf dem Eis zusammen. Und leistete sich dann auf dem Weg in die Kabine eine dumme Aktion, als er mit dem Stock nachschlug und mit einer unnötigen Strafzeit sein Team folgenschwer schwächte. In Unterzahl war Torhüter Mathias Niederberger geschlagen, der diesmal den Vorzug vor NHL-Goalie Philipp Grubauer von den Seattle Kraken bekommen hatte.