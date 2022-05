Eishockey-WM: Feueralarm - Deutschland gegen Dänemark soll 17 Uhr starten

Nach einer Stunde durfte die deutsche Mannschaft zurück in die Kabine in der anliegenden Trainingshalle. Sportschau-Reporter Burkhard Hupe hatte wie einige hundert andere recht zügig die Halle in Finnland verlassen: Rund 200 Zuschauer sollen nach seiner Beobachtung in der Halle gewesen sein, etwa 1.000 im Umlauf der Halle – viele waren noch draußen.

Jetzt hoffe man auf ein erfolgreiches und spektakuläres Spiel gegen Dänemark, sagte Burkhard Hupe. Denn nach zwei Siegen aus drei Spielen trifft das DEB-Team nun auf Dänemark - und braucht einen weiteren Erfolg.

Deutschlands Eishockey-Team braucht einen Erfolg

Ähnlich wie gegen Frankreich geht die deutsche Mannschaft auch gegen Dänemark am Donnerstag (19.05.2022) als klarer Favorit ins Spiel, auch wenn die Spieler selbst wie Moritz Seider vor der Stärke der Dänen - bislang ein hoher Sieg gegen Kasachstan (9:1) und eine hohe Niederlage gegen die Schweiz (0:6) - warnen.

Es folgen die Vorrundenduelle gegen Italien am Freitag und Kasachstan am Sonntag, die unbedingt gewonnen werden sollten. Im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz am Dienstag (24.05.2022) wird es dann wohl darum gehen, wer am Ende Zweite oder Dritter in der Helsinki-Gruppe wird.

Quelle: ARD