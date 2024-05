Playoffs in der NHL Toronto erzwingt Entscheidungsspiel gegen Boston Stand: 03.05.2024 08:51 Uhr

Die Toronto Maple Leafs haben in der ersten Runde der NHL-Playoffs ein Entscheidungsspiel gegen die Boston Bruins erzwungen.

Die Kanadier holten in Toronto ein 2:1 und glichen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga nach Siegen zum 3:3 aus. Dabei mussten die Maple Leafs das zweite Spiel in Serie mit dem Druck zurechtkommen, bei einer Niederlage auszuscheiden.

Nylander trifft doppelt für die Maple Leafs

William Nylander erzielte beide Tore für die Gastgeber. Die Bruins schafften erst eine Sekunde vor Schluss den Anschluss durch Morgan Geekie - und drohen nun, wie bereits im vergangenen Jahr, als Favorit im Kampf um den Stanley Cup in der ersten Runde der Playoffs zu scheitern.

2023 hatten die Bruins eine 3:1-Führung mit drei Niederlagen in Serie gegen die Florida Panthers noch verspielt.

Spiel sieben gegen Toronto wird in der Nacht zu Sonntag (MESZ) in Boston ausgetragen. Die Bruins sind in der Eastern Conference das an Nummer zwei gesetzte Team.