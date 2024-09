Sieg bei Kölner Haien Eisbären Berlin überzeugen beim DEL-Start Stand: 20.09.2024 23:28 Uhr

Titelverteidiger Eisbären Berlin ist perfekt in die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet.

Bei den ambitionierten Kölner Haien gewann der Club aus der Hauptstadt mit 6:2 (1:0, 3:1, 2:1). Der Rekordmeister gilt auch in der 31. DEL-Saison als großer Favorit auf die Meisterschaft.

Die Neuzugänge Gabriel Fontaine und Liam Kirk trafen doppelt für die Gäste. Für die weiteren Berliner Tore zeigten sich Nationalstürmer Frederik Tiffels (36.) und Erik Hördler (37.) verantwortlich.

Straubing schießt Düsseldorf ab

Erster Tabellenführer sind die Straubing Tigers. Der Playoff-Halbfinalist der vergangenen Saison fertigte die Düsseldorfer EG mit 7:2 (5:1, 2:0, 0:1) ab und steht vorerst auf Rang eins. Joshua Samanski erzielte gegen die desolaten Rheinländer zwei Treffer.

Mitfavorit EHC Red Bull München siegte in einem kuriosen Spiel bei den Iserlohn Roosters mit 7:5 (3:0, 0:3, 4:2). Das Team von Ex-Bundestrainer Toni Söderholm verspielte im Sauerland ein 3:0 und eine 4:3-Führung. Nach 51 Minuten lagen die Münchner sogar 4:5 zurück. Dann drehte die Söderholm-Mannschaft innerhalb von 28 Sekunden das Match mit zwei Toren erneut. Chris DeSousa erzielte den 7:5-Endstand (60.).

Nationalspieler Michaelis trifft beim DEL-Debüt

Den Adler Mannheim gelang dank eines guten zweiten Drittels ein knappes 4:3 (1:1, 3:0, 0:2) gegen die Schwenninger Wild Wings. Innerhalb von 48 Sekunden machten die Mannheimer aus einem 1:1 ein 3:1. Top-Neuzugang Marc Michaelis erhöhte mit seinem ersten DEL-Treffer auf 4:1 (29.). Die Aufholjagd der Wild Wings kam zu spät.

Mit dem neuen Trainer Alexander Sulzer bezwang Vizemeister Fischtown Pinguins aus Bremerhaven die Grizzlys Wolfsburg. Im Nordduell siegten die Seestädter verdient mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Sulzer kam im Sommer für Thomas Popiesch, der die Norddeutschen nach acht Jahren in Richtung Krefeld verließ.

Die Löwen Frankfurt starteten gegen die Nürnberg Ice Tigers mit einem 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Augsburg siegt im Eröffnungsspiel

Beinahe-Absteiger Augsburger Panther war bereits am Donnerstag (19.09.24) mit einem Sieg in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Der Tabellenletzte der vergangenen beiden Spielzeiten bezwang im Eröffnungsspiel am Donnerstag den ERC Ingolstadt mit 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung.

Die Schwaben waren nach langen Hängepartien nur deshalb nicht abgestiegen, weil der jeweilige Zweitligameister keine DEL-Aufnahme beantragt hatte.

Kunyk sorgt für Entscheidung

Neuzugang Cody Kunyk erzielte vor 6.179 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion die frühe Führung für die Gastgeber (7.). Danach dominierten die Gäste das Spiel, scheiterten aber immer wieder am starken neuen Torhüter Strauss Mann. Erst acht Minuten vor Schluss gelang Alex Breton der Ausgleich, doch nur zwölf Sekunden später traf Riley Damiani zum 2:1 für Augsburg. Philipp Krauß erzwang die Verlängerung (56.), Kunyk sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (63.).

Allererstes DEL-Spiel vor 30 Jahren an selber Stelle

Vor 30 Jahren war an selber Stelle das deutsche Eishockey in eine neue Ära gestartet. Beim allerersten DEL-Spiel hatte der NHL-Altstar Bobby Hull den ersten Puck eingeworfen, Augsburg als Zweitliga-Meister aber deutlich mit 1:6 gegen den letzten Bundesliga-Titelträger Hedos München, der sich in Maddogs umbenannt hatte, verloren.

Dreieinhalb Monate später war der Meister pleite - und die neue Liga hatte ihren Super-GAU. Inzwischen hat sich die DEL wirtschaftlich stabilisiert und in ihrer Jubiläumssaison Rekorde bei den Zuschauern und beim Gesamtumsatz erzielt.