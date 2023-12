33. Spieltag in der DEL 6:5 nach 1:4 - Fischtown Pinguins feiern achten Sieg in Folge Stand: 30.12.2023 17:19 Uhr

Dank einer famosen Aufholjagd haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt.

Bremerhaven gewann am Samstag (30.12.2023) gegen die Grizzlys Wolfsburg 6:5 (1:2, 1:2, 3:1, 1:0) nach Verlängerung und feierte den achten Sieg nacheinander. In der Tabelle sind die Fischtown Pinguins Erster - sie könnten die Tabellenführung aber noch an die Eisbären Berlin verlieren. Die Berliner spielen am Nachmittag in Ingolstadt.

Matchwinner für Bremerhaven war Doppelpacker Colt Conrad: Der Kanadier erzielte in der Verlängerung das entscheidende Tor, zuvor war ihm das zwischenzeitliche 4:4 gelungen (43.). Es war eine Schlüsselszene auf dem Weg zum nächsten Erfolg. Dabei hatte es danach lange gar nicht ausgesehen. Anfangs hatten nämlich die Gäste aus Wolfsburg das Spiel dominiert und sich ein 4:1 herausgespielt, erst dann drehte das Spitzenteam aus Bremerhaven auf.

Rückschlag für die Kölner Haie

Die Kölner Haie mussten nur zwei Tage nach ihrem umjubelten Derbysieg gegen die Düsseldorfer EG (3:1) einen Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp verlor beim Ex-Meister Adler Mannheim 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) und vergab die Chance, zumindest vorübergehend auf den dritten Platz zu klettern.

Stattdessen schmolz der Vorsprung auf Mannheim auf nur noch vier Punkte. Max Gildon (36.) erzielte in einer Kölner Druckphase den Siegtreffer.