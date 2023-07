Die Finals 2023 Formschwache Klosterhalfen sagt DM-Start ab Stand: 07.07.2023 13:15 Uhr

Absage einer Europameisterin: Konstanze Klosterhalfen wird nicht bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften an den Start gehen.

Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat ihre Teilnahme an den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Wochenende abgesagt. Die 5000-m-Europameisterin, die in Kassel nur über 800 m an den Start gehen wollte, klagte nach dem Diamond-League-Meeting in Stockholm über Schmerzen im Fuß und kann bei der DM deshalb nicht antreten. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband am Freitag mit.

Die 26-Jährige hatte am vergangenen Wochenende in Stockholm nicht überzeugen können, beim Saisondebüt über ihre Paradestrecke lief sie in 15:13,06 Minuten nur auf den 14. Rang. " Ich weiß nicht, was los war. Das Training lief gut soweit, wir hatten zwei richtig gute Monate in der Höhe ", hatte Klosterhalfen gesagt: " Die Gründe müssen wir jetzt herausfinden. "