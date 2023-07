Triathlon, Tischtennis, Turnen und mehr Die Höhepunkte der Finals am Sonntag Stand: 08.07.2023 21:33 Uhr

Wo wird es am Sonntag wichtig? Welche Medaillen werden vergeben? Auf wen ist zu achten? Und welche Livestreams laufen? Das erwartet Sie bei den Finals am Sonntag.

BMX, Para-Tischtennis und Breaking Girls

Letzter Tag der Finals, das Erste berichtet immer wieder live zwischen 10.05 und 19 Uhr - und plötzlich spielt auch das Wetter eine Rolle. Wegen drohender Unwetterwarnungen wurden einige Wettbewerbe verschoben oder verkürzt: Nach dem BMX Flat Finale (ab 10 Uhr) steigt das BMX Park Finale jetzt um 11.30 Uhr. Die Speedkletterer starten eine Stunde früher als ursprünglich vorgesehen, nach dem Bouldern (11 Uhr) sind sie jetzt von 13.30 bis 15 Uhr am Start.

Auch betroffen ist das 3x3-Finale der Basketballer, das ebenfalls um 75 Minuten vorvorlegt wurde und nun am 13.30 Uhr beginnen wird.

Im Para-Tischtennis geht es ab 11.30 Uhr zur Sache, im Finale "Champions Trophy (Mixed) stehen sich Thomas Schmidberger und Valentin Baus gegenüber. Das Frauen-Finale im Breakdance steigt ab 14.30 Uhr.

Leichtathletik: Wie weit fliegt Malaika Mihambo?

Am Sonntag küren auch die Leichtathleten weitere Titelträger, ein absoluter Höhepunkt dürfte der Weitsprung-Auftritt von Malaika Mihambo (ab 18.25 Uhr) werden, die sich für die Weltmeisterschaften in Budapest Schwung holen will. Die Wettbewerbe in Kassel beginnen um 14 Uhr die Hammerwerfer, es folgt die 4 x 100-Meter-Staffel der Männer (14.10 Uhr). Die Weitsprung-Männer folgen um 14.35 Uhr, die Frauen-Sprint-Staffel um 14.45 Uhr, gefolgt vod Kugelstoßerinnen (15.05 Uhr), den Hochspringerinnen (16.10 Uhr) und den Speerwerferinnen (16.20 Uhr), ehe dann zunächst mal die Läufer unter sich sind: Um 16.50 und 17 Uhr starten Frauen und Männer im 400-Meter-Hürden-Finale, die 1.500 Meter der Männer und Frauen steigen um 17.10 und 17.35 Uhr, dann geht es auf den 400, 800, 3.000 Meter Hindernis, 5.000 und abschließend auf den 200 Metern zur Sache: erst die Männer um 19.30 Uhr, dann sollen die Frauen um 19.48 Uhr das letzte Event bestreiten. Neben dem Weitsprung mit Mihambo steigt neben den Laufbahnen nur noch der Diskuswurf der Männer um 18.15 Uhr.

Bei den Turnern stehen ab 11 Uhr die Entscheidungen am Barren, Reck und Sprung (jeweils Männer) sowie am Boden und auf dem Schwebebalken (jeweils Frauen) an. Altmeister Andreas Toba will nach seinen bisher enttäuschenden Auftritten vor allem am Reck nochmal voll angreifen: "Ich habe mir vor drei Wochen das Schlüsselbein ausgekugelt, aber es wird schon irgendwie gehen" , sagt er.

Tischtennis mit Altstar Timo Boll

Im Tischtennis-Finale der Bundesliga stehen sich ab 13 Uhr Borussia Düsseldorf und der 1. FC Saarbrücken gegenüber. Altstar Timo Boll (42) will seine Borussia zum 13. Titel führen, warnt aber im WDR: "Saarbrücken ist ein sehr harter Gegner, da ist alles offen. Es ist sehr reizvoll, ich habe mich im Training nach meiner Verletzung wieder aufgebaut und bin selbst gespannt, ob und wo ich im Team dann stehe."

Weitere Entscheidungen stehen an im Triathlon, wo ab 10.15 Uhr die Frauen ihre Meisterin im Sprint suchen. Dort hat Topfavoritin Laura Lindemann kurzfristig abgesagt. Im Kanu-Flachwasser geht es 11.45 Uhr um die Medaillen, um 13.20 Uhr folgt die Entscheidung im Drachenboot. Die Bogenschützen kämpfen ab 13.17 Uhr um Edelmetall, die Para-Schwimmer treten um 16.44 (Frauen) und 16.49 Uhr (Männer) über die 100 Meter Freistil an. Auf dem Trampolin geht es ab 17.30 Uhr zeitgleich bei Frauen und Männern um die Meistertitel.