Basketball-WM Deutsche Basketballer gewinnen Krimi gegen Australien Stand: 27.08.2023 17:35 Uhr

Die deutschen Basketballer haben bei der WM in Japan ein echtes Statement gesetzt. Gegen die starken Australier gelang am Sonntag (27.08.23) ein 85:82 (49:44)-Sieg. Der Lohn: Das DBB-Team ist vorzeitig Gruppensieger. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ist nach dem überraschenden 98:88 von Gastgeber Japan gegen Finnland nicht mehr vom ersten Platz der Gruppe E zu verdrängen.

Auf deutscher Seite spielte das Backcourt-Duo um Dennis Schröder (30 Punkte, 8 Assists) und Maodo Lô (20 Punkte) extrem gut und trug das Team zum Sieg. Es war allerdings auch insgesamt ein starke Teamleistung und eine Begegnung auf Augenhöhe. Bei Australien überzeugte neben Patty Mills (21 Punkte) vor allem Josh Giddey, der die deutsche Verteidigung in der zweiten Hälfte vor enorme Probleme stellte.

Das Spiel gegen die "Boomers" war der erste Härtetest bei dieser Weltmeisterschaft, nachdem die Japaner im ersten Gruppenspiel nicht das Niveau hatten, um in dieser Gruppe mitzuhalten. Durch die Vorbereitungsspiele gegen die USA und gegen Kanada (gleich zwei Mal) hatte sich die Mannschaft von Gordon Herbert auf Gegner mit hohem Niveau gut eingestellt. Allerdings musste das deutsche Team auf Franz Wagner verzichten, der wegen seiner Knöchelverletzung passen musste. "Natürlich haben wir auch für ihn gewonnen an seinem Geburtstag" , sagte Schröder am Sportschau-Mikrofon, "aber das zeichnet uns auch aus, dass wir, egal, wer wegfällt, so eine 'next man up'-Mentalität haben - dass alle, die vond er Bank kommen, auch spielen können."

8:0-Run zum Start

Deutschland startete auch tatsächlich mit einem 8:0-Run stark in die Partie. Sehr stark zu Beginn Isaac Bonga, der gut mit Dennis Schröder harmonierte und die Australier ganz schön ins Schwitzen brachte. Deren Trainer Brian Goorjian nahm eine frühe Auszeit und schien vor allem seinen Akteur Patty Mills ganz gut getroffen zu haben.

Der Point Guard von den Atlanta Hawks drehte enorm auf und brachte Australien ganz allein ins Match. Die ersten 13 Punkte der "Boomers" gingen ganz allein auf das Konto des nur 1,83 Meter großen Antreibers.

Mills stoppt deutschen Startschwung

Die deutsche Offensive um Schröder tat sich zunehmend schwerer, wodurch Australien gegen Ende des Viertels die Führung übernahm. Mit einem Anklebreaker gegen Dante Exum und anschließendem Korbleger beendete Maodo Lô das Viertel, das Australiens 25:24-Führung brachte.

Beide Teams erhöhten im zweiten Viertel noch einmal das Tempo, es fielen viele leichte Punkte durch Korbleger. Und Deutschland kämpfte sich gut zurück ins Match. Schröder trieb an und das deutsche Team kämpfte gegen die körperlich starken "Aussies".

Schröder enorm stark, Bonga verletzt

Beim 41:33 hatte das deutsche Team die Regie übernommen, nach 17 Spielminuten hatte der entfesselt auftrumpfende Dennis Schröder schon 13 Punkte auf dem Konto. Wermutstropfen: Isaac Bonga verschwand nach dem ersten Viertel angeschlagen in der Kabine, konnte zunächst nicht weitermachen. "Der Sieg gibt uns einen Confidence-Boost (steigert unser Selbstvertrauen, d. Red.), denn die Einzigen, die uns schlagen können, sind wir selbst" , sagte Bonga kämpferisch zur Sportschau.

Deutschland ging mit einer 49:44 Führung in die Pause. Mills kühlte im zweiten Viertel etwas ab, doch seine Mitspieler waren zur Stelle und glichen das über mehrere Schultern verteilt aus. Beim Team von Gordon Herbert war vor allem Schröder heiß, der mit 18 Punkten zugleich Topscorer der Partie war, aber auch noch fünf Assists verteilte, ohne dabei den Ball zu verlieren.

Schwaches drittes Viertel, starker Kampf im letzten Durchgang

Ein ganz schwaches drittes Viertel brachte die deutsche Mannschaft ins Hintertreffen. Die Offensive sah ganz anders aus als noch im ersten Durchgang - es gelangen dort nur 13 Punkte. Australien drehte enorm auf und hätte mit etwas mehr Glück bei den offenen Würfen noch deutlicher führen können. Spielstand: 66:62 für Australien.

Ein 10-Punkte-Lauf brachte die Deutschen im letzten Viertel gut zurück ins Spiel. Es blieb ein umkämpftes Match, das die Deutschen am Ende wegen einer fantastischen Mentalität und kämpferischen Leistung knapp für sich entschieden.

Nun gegen Finnland

Gegen Finnland hat die DBB-Auswahl am Dienstag (29.08.2023, 9.30 Uhr) nun die Möglichkeit, drei Siege in die Zwischenrunde mitzunehmen. Australien kämpft gegen Japan ums Weiterkommen.