Turnier in Asien Basketball-WM der Männer - Modus, Favoriten, deutsche Chancen Stand: 22.08.2023 15:03 Uhr

Die deutschen Basketballer wollen bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen eine Medaille holen. Modus, Favoriten, Stars aus aller Welt - alles Wichtige zum Turnier.

Wann und wo findet die Basketball-WM statt?

Die 19. Basketball-Weltmeisterschaft der Männer steigt vom 25. August bis zum 10. September in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. Die Spielorte sind Manila, Jakarta und die japanische Insel Okinawa, wo die deutsche Nationalmannschaft ihre Gruppenspiele bestreitet.

Wie sieht der deutsche Weg durch das Turnier aus?

Deutschland spielt in der schwierigen Gruppe E gegen Gastgeber Japan, Mitfavorit Australien und Geheimtipp Finnland. Nur die ersten beiden Teams erreichen die zweite Gruppenphase. Sollte das deutsche Team dazuzählen, gine es dort weiter in Okinawa gegen zwei Teams aus der Gruppe F mit Slowenien um Superstar Luka Doncic, Kap Verde, Georgien und Venezuela. Die besten Zwei jener Staffel lösen das Ticket für die K.o.-Runde in Manila. In einem Viertelfinale könnte Deutschland auf Titelverteidiger Spanien, Frankreich oder Kanada treffen.

Wer sind die Favoriten?

Topfavorit ist wie immer der Rekordweltmeister USA. Zwar hat Starcoach Steve Kerr nicht die erste Garde der NBA-Stars dabei - LeBron James, Stephen Curry und Co. stehen nicht zur Verfügung. Aber das junge Team mit Spielmacher Jalen Brunson ist hungrig darauf den WM-Titel zurück in die USA zu holen und überzeugt bislang. Außerdem zum erweiterten Favoritenkreis zählen die stark besetzten Kanadier, Titelverteidiger Spanien, Frankreich und Australien.

Wie stehen die Chancen der deutschen Mannschaft?

Das DBB-Team hat gute Chancen. Die Bronzemedaillen-Gewinner der EM wollen bei der Weltmeisterschaft ihr Niveau noch ein gutes Stück steigern und Trainer Gordon Herbert gibt selbstbewusst eine Medaille als Ziel aus. Der Teamgeist ist intakt. Ein Sieg gegen Kanada und eine knappe Niederlage gegen die USA in den Testspielen bestätigten den positiven Gesamteindruck.

Wer sind die deutschen Stars?

Die besten Spieler sind Kapitän Dennis Schröder von den Toronto Raptors und Jungstar Franz Wagner von den Orlando Magic. Führungsspieler Schröder genießt unter Herbert uneingeschränkte Freiheiten und ist der Dirigent im Angriff. Der jüngere der beiden Wagner-Brüder könnte bei der WM zum Star aufsteigen, seine offensiven Fähigkeiten sind extrem vielfältig. Die beiden weiteren NBA-Profis Moritz Wagner und Daniel Theis sollen gegen die starken Nationen unter dem Korb dagegenhalten. Nicht mit dabei ist NBA-Profi Maxi Kleber, der nach einem Zwist mit Kapitän Schröder für die WM absagte.

Was ist mit der Olympiaqualifikation?

Bei der WM werden sieben der zwölf Startplätze für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris vergeben. Deutschland müsste dafür unter die zwei besten Nationen Europas kommen. Gelingt dies nicht, könnten sich die Deutschen noch über eines der vier Olympia-Qualifikationsturniere ein Ticket sichern. Frankreich ist als Gastgeber bereits qualifiziert.

