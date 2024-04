UConn verteidigt Titel 74.400 Zuschauer beim Finale im College-Basketball Stand: 09.04.2024 07:51 Uhr

Das Team von UConn aus Connecticut hat das Finale im College-Basketball gegen Purdue gewonnen und den Titel verteidigt.

UConn hat das Finale im College-Basketball gegen Purdue gewonnen und den NCAA-Titel verteidigt. Das Team von der Universitiy of Connecticut gewann das Championship Game vor 74.400 Zuschauern in Glendale/Arizona gegen Purdue mit 75:60.

Die Huskies sind damit erste College-Team nach16 Jahren, das den Titel verteidigen konnte. Bester Spieler auf dem Parkett war Purdues Center Zach Edey, der für die "Boilermakers" auf 37 Punkte und 10 Rebounds kam.

Am Ende stand aber dennoch ein deutlicher Sieg für UConn, angeführt von Guard Tristen Newton (20 Punkte, 5 Rebounds, 7 Korbvorlagen).

Rekord-Quote für Frauen-Endspiel

Bei den College-Meisterschaften standen die Spiele bei den Frauen im Fokus. Das letzte College-Spiel von Basketball-Supertalent Caitlin Clark (22) sorgte laut ESPN sogar für eine Rekord-Quote. Im Schnitt 18,7 Millionen Zuschauer verfolgten das Finale der College-Meisterschaft, in der Spitze sahen bei ESPN sogar 24 Millionen zu.

Seit 2019 hat kein Basketballspiel - egal ob Männer oder Frauen, NBA oder College - so viele Fans vor die TV-Geräte gelockt. Laut ESPN wurden solche Quoten in den vergangenen fünf Jahren nur im American Football oder bei Olympischen Spielen erreicht. Ein College-Basketball-Spiel der Frauen hatten nie zuvor so viele Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen. Clark, die beste Werferin in der Geschichte des US-College-Basketballs, hatte das Finale mit Iowa gegen South Carolina 75:87 verloren und steht nun vor einem Wechsel in die Profiliga WNBA.