Basketball in der NBA 56 Punkte - Curry zerlegt Orlando fast allein Stand: 28.02.2025 07:36 Uhr

Stephen Curry hat in der nordamerikanischen Basketballliga NBA erneut für Furore gesorgt. Der 36-jährige Superstar der Golden State Warriors erzielte bei den Orlando Magic um Weltmeister Franz Wagner 56 Punkte und führte sein Team fast im Alleingang zum 121:115-Erfolg.

Curry traf zwölf seiner 19 Versuche von der Dreierlinie – darunter ein Wurf hinter der Mittellinie unmittelbar vor der Halbzeit. Durch seine 22 Punkte allein im dritten Viertel drehten die Warriors einen 14-Punkte-Rückstand in einen Fünf-Punkte-Vorsprung. Seine Karrierehöchstwerte von 62 Punkten und 13 verwandelten Dreiern verpasste der 36-Jährige nur knapp.

Franz Wagner legt 27 Punkte auf

Dass die Gäste noch einmal zurück ins Spiel fanden, lag auch an den 18 Turnovern der Magic in Halbzeit eins. Drei davon gingen zwar auf das Konto von Franz Wagner, der Deutsche zeigte aber erneut eine starke Leistung und erzielte 27 Punkte, bei zwei Rebounds, vier Assists und drei Steals.

Noch erfolgreicher war Paolo Banchero mit 41 Punkten. Während die Warriors sieben ihrer vergangenen acht Spiele gewannen, verloren die Magic 14 ihrer vergangenen 20 Partien. Aktuell steht Orlando auf Platz sieben der Eastern Conference.

"Ich bin gesegnet"

"Ich bin gesegnet, so wie ich es immer sage, dieses Spiel zu spielen, den Wettbewerb zu genießen, die Kreativität", sagte Curry nach seiner Gala-Vorstellung. Die Magic, bei denen Tristan da Silva auf zwei Punkte kam, mussten sich nach dem heftigen 82:122 gegen die Cleveland Cavaliers mit der zweiten Niederlage in Folge abfinden. In der Eastern Conference belegt das Team Rang sieben - genau wie die Golden State Warriors in der Western Conference.

Zwei Plätze besser stehen die Los Angeles Lakers, die mit ihrem neuen Topstar Luka Doncic den dritten Sieg in Serie feierten. Beim 111:102-Erfolg gegen die Minnesota Timberwolves kam der Slowene auf 21 Punkte, hatte aber weiter Probleme mit seinem Wurf. Doncic versenkte nur einen von neun Dreierversuchen. Bester Scorer der Lakers war LeBron James mit 33 Zählern.