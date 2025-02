Wechsel nach Europa Nach NBA-Aus - Theis heuert bei der AS Monaco an Stand: 17.02.2025 11:04 Uhr

Daniel Theis hat nach seiner Entlassung in der NBA einen neuen Verein gefunden. Der Center wird künftig nicht mehr in den USA Basketball spielen, sondern in der französischen Liga.

Theis spielte seit 2017 in der NBA, zuletzt bei den New Orleans Pelicans. Nach einem Trade landete er vor zwei Wochen zunächst bei den Oklahoma City Thunder, wurde dann aber aus seinem Vertrag entlassen. Im Rahmen der vielen Deals rund um die Trade-Deadline, bei denen Spieler zwischen zwei oder auch mehr Klubs verschoben werden, war Theis aufs Abstellgleis geraten.

Dies ist bitter, auch für einen erfahrenen Nationalspieler und NBA-Veteran wie Theis, gehört aber zum normalen Betrieb in der US-Profiliga. In den vergangenen drei Jahren hatte Theis bei seinen Stationen immer wieder um einen Platz in der Rotation kämpfen müssen. In Monaco soll der langjährige NBA-Profi künftig wieder dauerhaft eine tragende Rolle spielen.

Basketballer können auch in der Euroleague Millionen verdienen

Immer wieder waren Spieler in der jüngeren Vergangenheit in die Euroleague zurückgekehrt, darunter gestandene NBA-Spieler wie die Hernangomez-Brüder Juancho und Willy im Jahr 2023. Zu Beginn dieser Saison kehrten Evan Fournier, jetzt bei Olympiakos, und Cedi Osman (zu Panathinaikos) nach langen Jahren in den USA in Europas Königsklasse zurück.

Vor allem die Großklubs aus Südeuropa, oft gefördert von reichen Klub-Mäzenen, locken mit Millionengehältern und Steuervergünstigungen - und bewegen sich inzwischen in Dimensionen, die nicht mehr weit von den unteren Gehaltskategorien in der NBA entfernt sind.

Theis verdiente zuletzt bei New Orleans 2,8 Millionen Dollar. Monaco hat kürzlich über die französische Liga seinen Gesamtetat von 20,7 Millionen Euro offengelegt. Ihr Star und Topverdiener Mike James soll zwei Millionen Euro pro Jahr verdienen, daneben soll es bei Monaco weitere Spieler mit einem siebenstelligen Gehalt geben, in diese Kategorie dürfte auch Theis fallen.

AS Monaco - Basketballklub mit viel Geld und großen Ambitionen

Gelenkt wird die Basketballabteilung von AS Monaco von einem schwerreichen Unternehmer: Aleksej Fedoricsev, im russischen Krasnogorsk geboren, aber mit ungarischer Staatsbürgerschaft ausgestattet. Fedoricsev hat ein Milliardenvermögen im Rohstoffhandel gemacht, besitzt aber auch Anteile an Handelshäfen in der Ukraine. Im vergangenen Jahr geriet der 69-Jährige in die Schlagzeilen, nachdem italienische Behörden im Zuge von Korruptionsermittlungen einige seiner Millionen-Besitztümer in Italien beschlagnahmten.

Monacos Basketballer erlebten unter seiner Führung in den vergangenen Spielzeiten einen Aufstieg bis in die europäische Spitze. In der Euroleague schaffte es Monaco vor zwei Jahren sogar ins Final Four. Auch in dieser Saison liegen sie wieder klar auf Playoff-Kurs.

"Monaco hat in den letzten Jahren etwas Großes aufgebaut. Ich wollte Teil dieses Abenteuers sein, eine Chance haben, die EuroLeague zu gewinnen" , sagte Theis, für den die Saison also noch mit einem großen Erfolg enden könnte.