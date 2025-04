Basketball in der NBA Franz Wagner erreicht mit Orlando die Playoffs Stand: 16.04.2025 08:04 Uhr

Basketball-Weltmeister Franz Wagner steht mit Orlando Magic zum zweiten Mal in Folge in den Play-offs der NBA.

Der 23-Jährige feierte mit der Franchise aus Florida beim Play-in-Turnier einen ungefährdeten 120:95-Erfolg gegen die Atlanta Hawks und löste das erhoffte Ticket. Wagner hatte mit 13 Punkten und 13 Rebounds einen entscheidenden Anteil am Weiterkommen, der Münchner Tristan da Silva steuerte in knapp vier Minuten Spielzeit vier Punkte für Orlando bei.

Nun warten die Boston Celtics

Wagner traf aber keinen einzigen seiner fünf Versuche aus der Distanz. Allerdings konnte er in der Defensive Akzente setzen und steuerte die meisten Rebounds der Partie bei. Bester Akteur bei Orlando war Cole Anthony mit 26 Zählern. Bei Atlanta ragte Topstar Trae Young mit 28 Punkten heraus.

In den Play-offs wartet auf Orlando eine große Herausforderung: In der ersten Runde treffen Wagner und Co. auf Titelverteidiger Boston Celtics um Starspieler Jayson Tatum. Boston hatte die Hauptrunde auf dem zweiten Platz im Osten beendet. In der Vorsaison war Orlando in der ersten Runde erst im entscheidenden Spiel sieben an den Cleveland Cavaliers gescheitert.

Zweite Chance für die Atlanta Hawks

Die Hawks haben noch eine zweite Chance und spielen am Freitag (Ortszeit) gegen den Gewinner des Play-in-Spiels zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat.

Der Sieger dieses K.o.-Spiels bekommt es mit dem Hauptrundenersten Cleveland zu tun. Beim Play-in-Turnier werden insgesamt vier Play-off-Tickets vergeben - jeweils zwei im Osten und Westen. Dafür treten die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn der jeweiligen Conferences gegeneinander an.

Auch Golden State Warriors sind weiter

In der Western Conference sicherten sich die Golden State Warriors über den ersten Umweg die Playoff-Teilnahme. Das Team um Superstar Stephen Curry schlug in heimischer Halle die Memphis Grizzlies knapp mit 121:116. In der ersten Runde der Finalserie trifft der Ex-Meister aus San Francisco auf die Houston Rockets.

Wie den Hawks im Osten, so bleibt auch den Grizzlies in der Western Conference noch eine Möglichkeit auf die Playoffs. Im letzten Play-In-Spiel empfängt Memphis den Gewinner des Duells zwischen den Sacramento Kings und den Dallas Mavericks. Der Sieger dieses Spiels zieht als Nummer acht im Westen in die Playoffs ein und bekommt es mit den Oklahoma City Thunder zu tun.