Reguläre Saison zu Ende NBA-Playoffs stehen - Curry muss mit Warriors in Play-ins Stand: 14.04.2025 07:55 Uhr

Die reguläre Saison ist zu Ende - der Turnierbaum der Playoffs in der NBA steht. Für Stephen Curry und die Golden State Warriors steht eine Extrarunde an.

Basketball-Star Steph Curry und die Golden State Warriors haben die direkte Qualifikation für die Playoffs in der NBA verpasst.

Der viermalige Meister unterlag zum Abschluss der regulären Saison den Los Angeles Clippers 119:124 nach Verlängerung und rutschte damit noch auf Rang sieben ab und spielt in den Play-ins, bei denen im Westen und im Osten insgesamt acht Teams zwei Playoff-Teilnehmer ermitteln. Die Playoffs beginnen am kommenden Samstag, das erste Spiel im NBA-Finale ist für den 5. Juni vorgesehen.

Playoffs im Westen: OKC geht mit bester Bilanz ins Saisonfinale

Play-in Westen (15. bis 18. April): Die Golden State Warriors spielen gegen die Memphis Grizzlies, der Sieger zieht in die Playoffs ein (Gegner Houston Rockets). Der Verlierer spielt gegen den Sieger aus der Begegnung Sacramento Kings - Dallas Mavericks und spielt dabei um einen weiteren Playoff-Platz (Gegner Oklahoma City Thunder).

Die erste Runde in den Playoffs lautet damit im Westen (ab 19. April):

Oklahoma City Thunder - Golden State/Memphis/Sacramento/Dallas

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves

Houston Rockets - Golden State/Memphis

Für das Erreichen der Playoffs ist für die Warriors damit nun ein weiterer Sieg nötig - die erste Chance dazu bekommen die Warriors mit einem Heimspiel gegen die Memphis Grizzlies in der Nacht auf Mittwoch. Gegen die Clippers war Curry mit 36 Punkten bester Werfer für sein Team. Er verwandelte sieben seiner zwölf Versuche aus der Distanz. Jimmy Butler steuerte 30 Zähler und 9 Vorlagen dazu. Doch die Gäste hatten mit James Harden und Kawhi Leonard das bessere Duo und setzten sich folgerichtig in der Verlängerung durch.

Liga-Spitzenreiter Oklahoma City Thunder beendete die Hauptrunde mit einem 115:100 bei den New Orleans Pelicans und hat mit der besten Bilanz den Heimvorteil bis inklusive eines möglichen Finales sicher. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein wurde beim 68. Saisonsieg jedoch wie auch viele weitere Leistungsträger geschont. Der Gegner der Thunder wird erst im Play-in-Turnier ermittelt.

Turnier im Osten: Cleveland als top-gesetztes Team dabei

Play-in Osten (15. bis 18. April): Die Orlando Magic spielen gegen die Atlanta Hawks, der Sieger zieht in die Playoffs ein (Gegner Boston Celtics). Der Verlierer spielt gegen den Sieger aus der Begegnung Chicago Bulls - Miami Heat und spielt dabei um einen weiteren Playoff-Platz (Gegner Cleveleand Cavaliers).

Die erste Runde in den Playoffs lautet damit im Osten (ab 19. April):

Cleveland Cavaliers - Chicago/Miami/Orlando/Atlanta

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks

New York Knicks - Detroit Pistons

Boston Celtics - Orlando/Atlanta

Die Cleveland Cavaliers verloren am letzten Spieltag zwar gegen die Indiana Pacers, gehen aber als Conference-Sieger und damit als top-gesetztes Team in die Play-offs im Osten. Die weiteren deutschen Stars bekamen vor der anstehenden K.o.-Phase eine Verschnaufpause. Dennis Schröder kam beim 133:140 nach Verlängerung seiner Detroit Pistons bei den Milwaukee Bucks ebenso wenig zum Einsatz wie Weltmeister-Kollege Franz Wagner beim 105:117 der Orlando Magic bei den Atlanta Hawks.

Orlando empfängt in der Nacht auf Mittwoch die Hawks zum ersten Play-in-Duell der Eastern Conference. Detroit schloss die Hauptrunde einen Platz über den Magic ab und qualifizierte sich direkt. Für Schröder und Co. geht es damit in der ersten Runde gegen die drittplatzierten New York Knicks.