Basketball in der NBA Orlando verliert trotz 32 Wagner-Punkten Stand: 16.12.2024 07:55 Uhr

Moritz Wagner traf wie noch nie in der NBA, auch Tristan da Silva drehte auf - am Ende fehlte Franz Wagner im Topspiel aber doch zu sehr: Die Orlando Magic haben erstmals in dieser Saison ein Heimspiel verloren, gegen die New York Knicks hieß es am Ende 91:100.

Mo Wagner tat dabei alles, um seinen verletzten Bruder zu ersetzen, kam von der Bank in nur 25 Minuten auf den Karrierebestwert von 32 Punkten. Auch Landsmann da Silva war mit seinen 20 Punkten so stark wie noch nie, dennoch genügte es nicht.

Neben Franz Wagner fehlt Co-Star Paolo Banchero schon länger, beide laborieren an Bauchmuskel-Verletzungen. "Wir müssen als Gruppe reifen" , sagte Moritz Wagner nach dem Spiel, "es ist auch eine Gelegenheit für jeden anderen, wenn unsere beiden besten Spieler fehlen. Das ist nichts Negatives. Ich freue mich darauf, uns in den kommenden Wochen wachsen zu sehen." Es war ein Duell der Tabellennachbarn: Orlando (17:11 Siege) liegt in der Eastern Conference nun hinter den Knicks (16:10) auf Rang vier.

Spektakel zwischen Warriors und Mavericks

In San Francisco erlebte die NBA indes ein Rekordspiel - noch ohne Dennis Schröder. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän wechselt von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors, wird dort aber erst am Montag erwartet.

Sein neuen Team unterlag am Sonntag den Dallas Mavericks mit 133:143, gemeinsam kamen beide Mannschaften dabei auf 48 erfolgreiche Dreier, das hatte es in der NBA noch nie gegeben. "Heute konnte niemand daneben werfen, so hat es sich angefühlt" , sagte Mavs-Star Luka Doncic, "das hat Spaß gemacht, aber es war auch sehr körperlich." Der Slowene trug sein Team mit seiner Saisonbestleistung von 45 Punkten, dazu gelangen ihm 13 Assists und 11 Rebounds - es war bereits der 80. Triple-Double seiner NBA-Karriere. Maxi Kleber fehlte Dallas aufgrund eines Rippenbruchs.