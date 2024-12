Basketball in der NBA Nächste Wagner-Show - Auch Schröder gewinnt Stand: 05.12.2024 07:23 Uhr

Franz Wagner ist erneut Matchwinner, Dennis Schröder gewinnt trotz Flaute und den Lakers ist ihr NBA-Auftritt peinlich.

Der deutsche Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat seine Orlando Magic in der NBA einmal mehr zum Sieg geführt. Beim 106:102 bei den Philadelphia 76ers kam Wagner auf 35 Punkte, es war das siebte Spiel in dieser Saison mit 30 oder mehr Punkten des 23-Jährigen. Orlando hat nun sieben der letzten acht Partien gewonnen und steht in der Eastern Conference auf Platz drei.

"Ich habe jetzt viel mehr Gelegenheiten, am Ball zu sein und bin viel öfter in Situationen, in denen ich Entscheidungen treffen kann", sagte Wagner, dennoch sei da noch Luft nach oben: "Ich lerne immer noch eine Menge und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es eine Menge Dinge gibt, die ich noch verbessern kann - also hoffe ich, dass ich das tun kann."

Sein Bruder Moritz Wagner kam auf zehn Punkte, Tristan da Silva steuerte fünf Zähler bei.

Schräder gewinnt mit Nets

Auch Dennis Schröder hatte Grund zum Jubeln: Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft erzielte zwar nur vier Punkte, dennoch gewannen seine Brooklyn Nets zu Hause gegen die Indiana Pacers mit 99:90 und beendeten damit ihre Niederlagenserie. Zuvor hatten Schröder, der nur zwei von elf Würfen traf, drei Pleiten in Serie hinnehmen müssen.

Lakers-Coach: "Es ist mir peinlich"

Ein Desaster erlebten hingegen die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James bei der nächsten heftigen 93:134-Pleite gegen die Miami Heat. "Es ist mir peinlich, es ist uns allen peinlich", sagte Lakers-Trainer Jonathan Redick nach dem lethargischen Auftritt seiner Mannschaft: "In diesem Spiel hatten wir nicht den richtigen Kampf, nicht die richtige Professionalität. Ich habe das hier zu verantworten, aber es muss auch auf dem Spielfeld etwas Eigenverantwortung geben."

Zuletzt hatten die Lakers bereits 80:109 gegen die Minnesota Timberwolves verloren.