Basketball in der NBA Wagner und Co. trotz Niederlage im Cup-Viertelfinale Stand: 04.12.2024 07:28 Uhr

Basketball-Weltmeister Franz Wagner ist mit Orlando Magic trotz einer Niederlage ins Viertelfinale des NBA Cups eingezogen.

Nach zuletzt sechs Erfolgen nacheinander verloren Wagner und Co. in der nordamerikanischen Profiliga bei den New York Knicks mit 106:121, der deutsche Starspieler kam auf 30 Punkte, versenkte aber nur einen von fünf Dreiern.

"Wir haben in der Defense nicht mit unserem gewohnten Einsatz und der Körperlichkeit gespielt" , sagte Wagner, der seit der Verletzung von Top-Star Paolo Banchero Orlandos erste Option im Angriff ist: "Sie sind in ihren Rhythmus gekommen und wir zu keinem Zeitpunkt im Spiel."

Mit einer Wild Card ins Viertelfinale

Mit dem Auswärtsspiel in New York schloss Orlando die Gruppenphase des NBA Cups ab, trotz der Niederlage löste das Team aus Florida eine Wild Card und erreichte in der Gruppe East A das Viertelfinale des ligainternen Pokalwettbewerbs, dessen Ergebnisse auch für die reguläre Saison zählen. "Wir haben uns das Viertelfinale verdient, natürlich war das heute nicht unser bestes Spiel" , so Wagner. Es fühle sich "merkwürdig" an, nach einer solchen Partie weiterzukommen.

Die ersten drei Cup-Spiele hatte das Team von Headcoach Jamahl Mosley gewonnen. Die Runde der letzten Acht, die im Osten außerdem die Milwaukee Bucks, die Atlanta Hawks und die Knicks erreichten, wird am 10. Dezember (Ortszeit) ausgespielt. Halbfinale und Finale finden danach in Las Vegas statt, bis auf das Endspiel zählen alle Cup-Partien auch zur regulären Saison.

Moritz Wagner mir Double-Double

Auch Wagners Bruder Moritz bestätigte in New York seine gute Form, mit 20 Punkten und zwölf Rebounds gelang ihm von der Bank ein Double-Double. Rookie Tristan da Silva legte acht Zähler auf. In der Eastern Conference liegt Orlando weiterhin aussichtsreich auf Rang drei, in den vergangenen 14 Partien gab es lediglich zwei Niederlagen.

Auch Hartenstein mit Oklahoma weiter

Im Westen qualifizierten sich Isaiah Hartenstein und Oklahoma City Thunder mit einem 133:106 gegen Utah Jazz für das Viertelfinale, der Deutsche blieb nach seinen herausragenden Leistungen der vergangenen Tage mit vier Punkten und fünf Rebounds vergleichsweise blass. Das Ticket für die K.o.-Runde lösten zudem die Golden State Warriors, die Houston Rockets und die Dallas Mavericks.

Die "Mavs" sicherten sich eine Wild Card durch ein 121:116 gegen die Memphis Grizzlies. Während Superstar Luka Doncic auf 37 Zähler kam, blieb Maximilian Kleber in gerade einmal zehn Minuten Spielzeit punktlos.