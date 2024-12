Trade zu den Golden State Warriors NBA: Dennis Schröder wird Teamkollege von Stephen Curry Stand: 15.12.2024 11:38 Uhr

Dennis Schröder wird von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors getradet. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft wird damit Teamkollege von Superstar Stephen Curry.

Noch vor ein paar Tagen genossen Dennis und Ellen Schröder den Trubel auf dem Times Square, doch Weihnachten werden sie nicht mehr in New York feiern. Für den deutschen Basketball-Weltmeister und seine Familie steht der nächste Umzug an, diesmal geht es von der Ost- an die Westküste der USA - mitten in der Saison, aber so ist das in der NBA nunmal. Kaum jemand weiß das besser als Dennis Schröder.

Sein nächster Stopp nach nur zehn Monaten bei den Brooklyn Nets: San Francisco. Die Golden State Warriors. Der Meister der Jahre 2015, 2017, 2018 und 2022. Mehrere US-Medien bezeichneten den Deal bereits als sicher, nur die Zustimmung der Liga fehlte noch, doch die galt als Formsache. In den sozialen Netzwerken zeigte sich Schröder bereits im Trikot der Warriors, im Hintergrund die Golden Gate Bridge.

"Weiß, wie das Business läuft"

Der Trade kommt nicht unerwartet, auch nicht für Schröder, auf den nun das achte Team seiner NBA-Karriere wartet. "Ich bin zwölf Jahre hier, ich weiß, wie das Business läuft" , hatte der 31-Jährige nach dem Saisonstart im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst gesagt und betont: "Im Endeffekt spiele ich für Brooklyn, ich bin hier sehr happy. Man weiß aber, dass man auch für alle anderen spielt."

Das Schaufenster bei den Nets nutzte Schröder, mit durchschnittlich 18,4 Punkten und 6,6 Assists pro Spiel gehört er zu den besten Aufbauspielern der Liga. Nun bekommt er die Chance auf sportlichen Erfolg. Als Mitspieler der Basketball-Ikone Stephen Curry, viermaliger NBA-Champion und Olympiasieger von Paris, werden die Ziele andere sein als in Brooklyn, wo vieles auf die Zukunft ausgelegt war. Die Warriors sind Fünfter im Westen, bis zur schweren Knieverletzung von De'Anthony Melton lief es hervorragend für die Mannschaft mit dem erfahrenen Meistercoach Steve Kerr.

Schröder soll Statik ins Spiel der Warriors zurückbringen

Ohne Melton (26) verloren die "Dubs" sieben der vergangenen neun Spiele. Dessen Ausfall habe "alles geändert", gab Kerr unumwunden zu. Schröder soll die Statik ins Spiel zurückbringen, möglicherweise zunächst von der Bank. Dennoch ist der Trade auch für den Kapitän der Nationalmannschaft ein logischer Schritt, und weil die Nets dafür in der Zukunft neben Melton auch drei Zweitrundenpicks von den Warriors bekommen, könnte es zu einer Win-Win-Win-Situation werden. Den Teams passt der Tausch in die gegenwärtige Ausrichtung, Schröder darf auf sportlichen Erfolg und einen neuen Vertrag hoffen. Sein derzeitiger, mit 13 Millionen Dollar dotiert, läuft im Sommer 2025 aus.

Ehe er mit der Familie aber in seine Heimat Braunschweig zurückkehrt, will Schröder noch ein paar Jahre auf höchstem NBA-Niveau spielen und dabei gut verdienen. Curry zeigt mit 36 Jahren, was möglich ist. Alleine für die Gelegenheit mit dem zweimaligen MVP zusammenzuspielen, lohnt sich für Schröder der nächste Umzug quer durch die USA - zumal er sich mit seiner Wanderschaft längst arrangiert hat.