Basketball-Ass war in Topform Verletzung bremst Magic-Star Franz Wagner aus Stand: 07.12.2024 22:32 Uhr

Der deutsche Basketball-Star Franz Wagner muss in der nordamerikanischen Profiliga NBA zwangsweise pausieren. Wie sein Team Orlando Magic am Samstag (07.12.2024) mitteilte, erlitt der Weltmeister einen Riss in der rechten Bauchmuskulatur und fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus.

Wagner zog sich die Blessur am Freitagabend bei der 94:102-Niederlage bei den Philadelphia 76ers zu. Dabei hatte Wagner mit 30 Punkten einmal mehr in dieser Saison eine bärenstarke Leistung gezeigt. Der 23 Jahre alte Berliner befand sich bis zuletzt in absoluter Topform und steuerte durchschnittlich rund 24 Punkte pro Spiel für sein Team, das mit einer Bilanz von 16:9 Siegen im Osten auf Playoff-Kurs liegt, bei.