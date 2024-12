Basketball in der NBA Starker Hartenstein mit Oklahoma im Finale des NBA Cups Stand: 15.12.2024 08:34 Uhr

Isaiah Hartenstein spielt mit den Oklahoma City Thunder um den Titel im NBA Cup.

Der deutsche Basketballprofi zog mit seinem Team ins Finale ein, beim 111:96 gegen die Houston Rockets überzeugte der Center, der vor der Saison zu OKC gewechselt war, mit 21 Punkten und acht Rebounds. Erfolgreicher war nur Teamkollege Shai Gilgeous-Alexander. Dem MVP-Kandidat aus Kanada gelangen 32 Punkte und ebenfalls acht Rebounds.

Im Finale gegen die Bucks mit Antetokounmpo

Im Finale am Mittwoch (2.30 Uhr MEZ) in Las Vegas trifft Oklahoma auf die Milwaukee Bucks mit dem griechischen Ausnahmespieler Giannis Antetokounmpo. Der Ex-Meister setzte sich im Halbfinale gegen die Atlanta Hawks 110:102 durch, Antetokounmpo schrammte mit 32 Punkten, 14 Rebounds und 9 Assists nur knapp an einem Triple-Double vorbei.

Die Premiere des NBA Cups hatten im vergangenen Jahr die Los Angeles Lakers gewonnen. Die Spiele des "In-Season-Turniers" zählen bis auf das Finale auch für die NBA-Hauptrunde. In der liegt OKC mit 20 Siegen bei nur fünf Niederlagen an der Spitze der Western Conference. Milwaukee ist Sechster im Osten (14 Siege, 11 Niederlagen).

Hartenstein immer besser in Schwung

Hartenstein (26) kommt nach seinem Handbruch, den er in der Vorbereitung erlitten hatte, immer besser in Schwung. Erst Mitte November hatte er sein Debüt für OKC gegeben, mittlerweile ist er in der Offensive und Defensive aus dem Team nicht mehr wegzudenken.