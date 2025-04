Basketball in der NBA Wagner stark bei Magic-Sieg - Show von Curry und James Stand: 04.04.2025 08:06 Uhr

Wieder hat Franz Wagner für die Orlando Magic in der NBA stark aufgespielt und sein Team zu einem 109:97-Sieg gegen die Washington Wizards Sieg geführt. Stephen Curry und LeBron James lieferten sich in Los Angeles ein großes Duell.

Franz Wagner erzielte die ersten sieben Punkte im Schlussviertel und sorgte anschließend mit einem Steal und einem Dunk für Ruhe in der Partie. Insgesamt kam der Basketball-Weltmeister aus Deutschland auf 27 Zähler, besser war nur sein Teamkollege Paolo Banchero mit 33 Punkten und herausragenden 18 Rebounds.

Wagner: "Können es noch besser machen"

"Das war sehr wichtig", sagte Wagner, der tags zuvor als einziger Europäer für den Sportmanship Award der nordamerikanischen Profiliga nominiert worden war: "In dieser Phase der Saison wollen wir den bestmöglichen Platz fürs Play-in oder die Play-offs erreichen. Das war ein guter Teamsieg, aber wir können noch viel besser spielen, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns".

Banchero schwärmte vom Zusammenspiel mit Wagner. "Wir ermöglichen es uns, wir selbst zu sein. Wir pushen uns und versuchen, immer besser zu werden", erklärte der 22-Jährige.

Der Weg in die NBA-Playoffs In der Western Conference und der Eastern Conference erreichen die jeweils sechs besten Teams direkt die Playoffs. Die vier Teams dahinter spielen in jeder Conference in den Play-ins jeweils zwei weitere Teilnehmer aus. Diese 16 Teams spielen in den Playoffs in einem in West und Ost geteilten Turnierbaum den NBA-Titel aus. In derund dererreichen die jeweils sechs besten Teams direkt die Playoffs. Die vier Teams dahinter spielen in jeder Conference in den Play-ins jeweils zwei weitere Teilnehmer aus. Diese 16 Teams spielen in den Playoffs in einem in West und Ost geteilten Turnierbaum den NBA-Titel aus.

Jetzt entscheidende Duell gegen Atlanta

Orlando festigte mit dem Sieg Rang sieben in der Tabelle und hätte damit Heimrecht in den Play-Ins, in denen ihnen ein Sieg zum Einzug in die Playoffs reichen würde. Vor den noch ausstehenden vier Spielen hat das Team um Wagner nun vier Tage Pause und trifft dann noch zwei Mal auf die Atlanta Hawks, die Rang acht belegen.

Antetokounmpo mit Bestwerten

Auf Rang fünf der Eastern Conference verbesserten sich dank Superstar Giannis Antetokounmpo die Milwaukee Bucks (42:34). Dem Griechen gelangen beim 126:113 gegen die Philadelphia 76ers laut ESPN als erstem Spieler in der Geschichte der NBA 35 Punkte, 17 Rebounds sowie 20 Assists.

Als erst drittem Spieler in der Geschichte der Bucks schaffte er mindestens 20 Assists in einem Spiel, damit stellte er für sich selbst zugleich einen Karrierehöchstwert auf.

Warriors gewinnen bei den Lakers

In der engen Western Conference setzten sich die Golden State Warriors in einer mit Spannung erwarteten Partie bei den Los Angeles Lakers mit123:116 durch.

Mit dem vierten Sieg in Folge pirscht sich Golden State bis auf ein Spiel an die Lakers heran und mischt plötzlich sogar wieder im Rennen um den Heimvorteil in den Playoffs mit.

Curry entscheidet Giganten-Duell für sich

Stephen Curry von den Warriors und LeBron James von den Lakers lieferten den Zuschauern eine starke Show mit dem besseren Ende für die Gäste. Curry kam auf 35 Punkte und bekam viel Hilfe von Brandin Podziemski mit 28 Zählern.

Duell der Superstars, LeBron James gegen Stephen Curry

"Die Intensität ist verrückt, jedes Spiel zählt", sagte Curry, "es fühlt sich an, als ob die Playoffs schon gestartet sind. Aber ich liebe es."

LeBron James beendete den Abend mit 33 Punkten, Austin Reaves kam auf 31. Luka Doncic enttäuschte für seine Verhältnisse und verbuchte 19 Punkte.