Basketball in der NBA Magic mit wichtigem Schritt - Curry und Jokic magisch Stand: 02.04.2025 08:53 Uhr

Die Orlando Magic haben ihre Ausgangssituation für die NBA-Playoffs signifikant verbessert. Die Schlagzeilen in der Nacht auf Mittwoch (02.04.2025) schrieben aber Stephen Curry und Nikola Jokic.

Bei den Magic sorgte Franz Wagner mit seinem Co-Star Paolo Banchero mit jeweils 24 Punkten für einen 116:105-Sieg gegen die San Antonio Spurs, der wichtige Auswirkungen hatte. Orlando, das keine Chancen mehr auf den direkten Einzug in die NBA-Playoffs hat, kletterte auf Platz sieben in der Eastern Conference und hätte so Heimrecht in den Play-ins.

Der Siebte spielt in diesem Mini-Turnier gegen den Achten um einen Playoff-Platz, der Verlierer gegen den Sieger der Partie zwischen dem Achten und Neunten um den letzten Spot in der K.o.-Runde. In den übrigen fünf Spielen der Magic kann sich an der Ausgangslage aber noch einiges ändern, das Viererrennen um die Play-in-Plätze mit den Atlanta Hawks, Miami Heat und den Chicago Bulls ist sehr eng.

Der Weg in die NBA-Playoffs In der Western Conference und der Eastern Conference erreichen die jeweils sechs besten Teams direkt die Playoffs. Die vier Teams dahinter spielen in jeder Conference in den Play-ins jeweils zwei weitere Teilnehmer aus. Diese 16 Teams spielen in den Playoffs in einem in West und Ost geteilten Turnierbaum den NBA-Titel aus. In derund dererreichen die jeweils sechs besten Teams direkt die Playoffs. Die vier Teams dahinter spielen in jeder Conference in den Play-ins jeweils zwei weitere Teilnehmer aus. Diese 16 Teams spielen in den Playoffs in einem in West und Ost geteilten Turnierbaum den NBA-Titel aus.

Curry zerlegt die Grizzlies

In der Western Conference hat Stephen Curry dafür gesorgt, dass die Golden State Warriors bessere Chancen darauf haben, nicht diesen Umweg in die Playoffs gehen zu müssen. Der 37-Jährige erzielte beim 134:125 bei den Memphis Grizzlies herausragende 52 Punkte und traf dabei zwölf seiner zwanzig Dreierversuche. Zudem kam der Point Guard auf zehn Rebounds, acht Assists und fünf Steals.

"Der Mann ist 37 Jahre alt, das ist unglaublich" , schwärmte Warriors-Coach Steve Kerr von Curry. "Die körperliche Verfassung, die Fähigkeiten, die Kühnheit, der Glaube - er hat es immer noch drauf."

Die Warriors haben durch den Erfolg mit einer Bilanz von 44:31-Siegen Rang sechs im Westen übernommen, hinter ihnen lauern drei Verfolger mit 32 Niederlagen auf Ausrutscher des Curry-Teams. Zu denen gehören auch die Minnesota Timberwolves (44:32), die einen dramatischen Abend mit erfolgreichem Ende erlebten - und Zeuge einer weiteren außergewöhnlichen Performance von Nikola Jokic waren.

Jokic schreibt NBA-Geschichte

Der MVP aus drei der vergangenen vier Jahre konnte zwar nicht die 139:140-Niederlage seiner Denver Nuggets nach doppelter Verlängerung verhindern, sorgte mit seinen 61 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists aber für einen NBA-Rekord. Nie zuvor hatte in der amerikanischen Basketball-Liga ein Spieler so viele Punkte bei einem Triple-Double (drei Werte im zweistelligen Bereich) erzielt.

Die Nuggets sind bereits für die Playoffs qualifiziert - allerdings drohen sie nun, Rang drei an die Los Angeles Lakers zu verlieren. Die Mannschaft um die beiden Superstars LeBron James und Luka Doncic kann durch den Ausrutscher aufschließen.