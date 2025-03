Basketball in der NBA Franz Wagner glänzt bei Sieg gegen die Lakers Stand: 25.03.2025 07:42 Uhr

Weltmeister Franz Wagner hat mit Orlando Magic in der NBA eine Serie von sechs verlorenen Heimspielen gestoppt und so die Sorgen der Los Angeles Lakers vergrößert.

Mit dem Basketballteam aus Florida gewann der Berliner gegen den 17-maligen Champion 118:106, es war der erste Sieg für Orlando in eigener Halle seit dem 24. Februar. Die Gäste um die Superstars LeBron James und Luka Doncic kassierten die dritte Pleite in Serie.

Viel Auf und Ab in der Saison

"Das ganze Spiel über hatten wir ein gutes Tempo im Angriff" , sagte Wagner. "Es ist immer eine gute Atmosphäre, wenn die Lakers in der Stadt sind. Ich denke, wir haben uns gut geschlagen." Die Lakers fanden trotz der Rückkehr der zuletzt verletzten Leistungsträger James und Rui Hachimura keine Mittel gegen Orlandos Offensive nach der Pause.

Für Wagner war der Erfolg aber besonders, weil Orlando schon "seit einer Weile nicht mehr zweimal nacheinander gewonnen" habe: "Es erinnert uns daran, wie gut wir sein können. Es gab in der Saison viele Aufs und Abs." Am Dienstag gehe es "wieder bei 0:0 los" , so Wagner, dann tritt Orlando in der nordamerikanischen Profiliga bei den Charlotte Hornets an.

Auch Paolo Banchero nicht zu stoppen

Wagner durchbrach erstmals seit dem 11. Februar wieder die 30-Punkte-Marke (32) und glänzte zudem mit neun Assists. Auch auf Paolo Banchero (30) war Verlass. "Dieses Team ist um diese beiden gebaut - und sie zu stoppen ist wirklich schwer" , sagte Lakers-Star Luka Doncic über das Duo Wagner und Banchero.

Den Lakers halfen die 32 Punkte von Doncic und die 24 von James letztlich nicht, der sein zweites Spiel nach einer Verletzungspause absolvierte. James hatte erst am Samstag sein Comeback nach sieben Spielen Zwangspause gegeben, als es eine derbe 111:146-Klatsche gegen die Chicago Bulls setzte.

Vermutlich Umweg für die Playoff-Achtelfinale nötig

Orlando (34:38) ist Achter im Osten und muss sich höchstwahrscheinlich über das Play-in-Turnier für das Playoff-Achtelfinale qualifizieren. Gegen LA endete eine Negativserie nach sechs aufeinanderfolgenden Heimpleiten. Die Lakers (43:28) liegen im Westen auf Rang vier.

Bei den Dallas Mavericks gab Anthony Davis nach sechs Wochen sein Comeback. Mit den Texanern feierte der 32-Jährige, der Anfang Februar im Tausch gegen Doncic von den Lakers gekommen war, einen 120:101-Sieg bei den Brooklyn Nets. Davis kam auf zwölf Punkte und sechs Rebounds.