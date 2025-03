Deutsche Basketballstars in der NBA Hartenstein lässt Start bei Basketball-EM offen Stand: 24.03.2025 08:45 Uhr

Isaiah Hartenstein hat sein mögliches Comeback im deutschen Nationateam bei der kommenden Europameisterschaft weiter offengelassen. Mit seinem Team, den Oklahoma City Thunder, ist Hartenstein in der NBA weiter erfolgreich unterwegs. Ebenso wie Dennis Schröder, der mit den Detroit Pistons klar auf Playoff-Kurs liegt.

Hartenstein betätigte am Sonntagabend (23.03.2025/Ortszeit), dass es ein Treffen mit Vertretern des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) um Nationaltrainer Alex Mumbrú in Oklahoma City gegeben habe. "Das waren gute Gespräche" , sagte Hartenstein gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Dabei habe er der DBB-Abordnung seine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zugesagt. "Olympia spiele ich auf jeden Fall" , sagte der 26-Jährige, der zuletzt 2018 ein Länderspiel für Deutschland bestritten hat.

Hartenstein bei der EM? "Muss sehen, was in den Playoffs passiert"

Hartenstein ließ aber weiterhin offen, ob er schon im kommenden Sommer bei der Europameisterschaft ein Comeback in der Nationalmannschaft geben wird. "Ich muss halt sehen, was in den Playoffs passiert und wie sich mein Körper anfühlt," sagte Hartenstein.

Hartenstein ist mit "OKC" Tabellenführer der Western Conference, Platz eins im Westen und damit den Heimvorteil bis zu einem möglichen Einzug in die NBA Finals haben die Thunder schon sicher. Das Team um MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander ist einer der Favoriten auf den Titel, die NBA Finals laufen bis Ende Juni.

"Ich werde nicht lügen. Für mich ist die NBA immer die Nummer eins ", hatte Hartenstein schon im Januar im Sportschau-Interview bekräftigt. "Aber wenn ich gesund bin und vertraglich alles passt, dann werde ich auf jeden Fall spielen."

Für die Nationalmannschaft wäre Hartenstein, der zu einem der besten Center der NBA gereift ist, in jedem Fall eine echte Verstärkung, zumal auf den "Big Man"-Positionen mit dem verletzten Moritz Wagner eine große Stütze der vergangenen erfolgreichen Turniere bei der EM wohl ausfallen wird.

Die Bilanz von Hartensteins "OKC": 59 Siege, 12 Niederlagen

In der NBA bleibt "OKC" das beste Team. Mit einem 103:101-Sieg bei den Los Angeles Clippers schraubten die Thunder ihre Bilanz auf 59 Siege und 12 Niederlagen. Hartenstein stand erneut in der Startformation, er kam auf 14 Punkte und 10 Rebounds.

Für "OKC" war es der sechste Sieg nacheinander, zugleich beendeten sie die Siegesserie der Clippers, die zuvor fünf Spiele in Folge gewonnen hatten.

Schröder mit Pistons weiter auf Playoff-Kurs

Ebenfalls weiter auf Playoff-Kurs ist Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder mit den Detroit Pistons. Die Pistons gewannen das Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans136:130 und behaupteten damit Platz sechs im Osten, der am Ende die direkte Teilnahme an den Playoffs bedeuten würde.

Schröder überzeugte in Abwesenheit von Pistons-Star Cade Cunningham mit 16 Punkten und 5 Vorlagen, der Spielmacher führte das Team souverän durch die enge Schlussphase. 57 Sekunden vor Schluss versenkte der DBB-Kapitän einen Step-Back-Dreier aus der Ecke zur vorentscheidenden Acht-Punkte-Führung für die Pistons. Bester Werfer bei Detroit war Roland Holland II mit 26 Punkten.

Mit einer Bilanz von 40:32 haben die Pistons fünf Siege mehr auf dem Konto als Atlanta auf Platz sieben. Die Pistons haben zudem noch die Chancen auf den vierten Platz, der zunächst Heimvorteil in den Playoffs bedeuten würde. Die Indiana Pacers, aktuell Vierter, haben nur einen Sieg mehr als Detroit.