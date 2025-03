Bestwert in NBA-Karriere Hartenstein wird plötzlich zum Punktejäger Stand: 17.03.2025 07:47 Uhr

Die Oklahoma City Thunder haben in der NBA auch die Milwaukee Bucks besiegt. Wieder war der deutsche Center Isaiah Hartenstein dabei wichtig, in diesem Fall aber anders als sonst.

Beim 121:105-Sieg zeigte der 26-Jährige nicht nur seine Stärken in der Defensive und unter dem Korb (zwölf Rebounds), sondern auch als Scorer. Nach Shai Gilgeous-Alexander (31 Punkte) war Hartenstein der zweitbeste Schütze der Partie mit 24 Zählern. Möglich machte die Bestleistung seiner Karriere, die bislang bei 21 Punkten gestanden hatte, eine herausragende Wurfquote von über 73 Prozent, er traf elf seiner 15 Würfe.

Obendrein hatte Hartenstein eine Plus-Minus-Bilanz von +24 - mit ihm auf dem Feld machte sein Team also 24 Punkte mehr als der Gegner. Kein anderer Spieler konnte da mithalten, was seinen Wert ganz besonders an diesem Abend noch mal hervorhob. Er war auch einer der Gründe, warum Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo zwar ein Triple Double erzielte, aber mit 21 Punkten nicht so sehr zur Entfaltung kam. So gab es den zehnten Sieg in den vergangenen elf Spielen.

Franz Wagners Magic beenden "Cavs"-Serie

Und auch bei den Orlando Magic war ein deutscher Basketballer wieder entscheidend. Franz Wagner besiegelte mit zwei getroffenen Freiwürfen den 108:103-Überraschungssieg bei den Cleveland Cavaliers, die zuvor 16 Partien in Serie gewonnen hatten. Der Weltmeister kam auf starke 22 Punkte und acht Rebounds, die Magic festigten so ihren achten Platz, der eine bessere Ausgangssituation für die Play-Ins bedeuten würde.